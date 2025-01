Bischof Bentz: „Ich bin erleichtert!“

Erzbischof Bentz von Paderborn vertritt gerade die deutsche Bischofskonferenz auf dem 24. Bischofstreffen im Heiligen Land. Zur Geiselfreilassung und dem Waffenstillstand zeigt er sich auf X erleichtert.

Kurz nach der Ankunft von Paderborner Erzbischof Udo Markus Bentz in Tel Aviv kam die Nachricht von der Freilassung dreier Geiseln aus der Gewalt der Hamas. „Ich bin erleichtert!“, erklärt er. Die Freilassung sei ein hoffnungsvolles Zeichen. „Ich hoffe und bete, dass alle Geiseln möglichst rasch ihre Freiheit wiedererlangen.“

Das 24. Internationale Bischofstreffen im Heiligen Land findet vom 18. bis zum 23. Januar statt und soll Christinnen und Christen im Nahen Osten die Verbundenheit der Kirche signalisieren. Außerdem soll nach Wegen für langfristigen Frieden gesucht werden. Zu dem Treffen kommen neun Bischöfe aus sieben Nationen, darunter Kardinal Pizzaballa, der Lateinische Patriarch von Jerusalem, und der deutsche Botschafter Steffen Seibert.

Waffenstillstand

Am Sonntag um 11:15 Ortszeit ist die Waffenruhe in Gaza in Kraft getreten. Teil des Friedensabkommens zwischen der Terrororganisation Hamas und dem Staat Israel ist auch die Geiselfreilassung. In der ersten Phase sollen 33 der 98 Geiseln im Gazastreifen gegen 1900 inhaftierte Palästinenser getauscht werden. Es wird vermutet, dass einige der Geiseln nicht mehr am Leben sind. Die Waffenruhe gilt für 42 Tage. Am Sonntag hatte die Hamas Romi Gonen, Doron Steinbrecher und Emily Damari 15 Monate nach ihrer Verschleppung im Zuge des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 freigelassen. Weitere Geiseln sollen folgen.

Hier das ganze Statement:

„Unmittelbar nach meiner Landung in Tel Aviv habe ich von der Freilassung der ersten drei Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas gehört. Ich bin erleichtert! Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen, dem noch viele folgen müssen. Ich hoffe und bete, dass alle Geiseln möglichst rasch ihre Freiheit wiedererlangen.“

(Deutsche bischofskonferenz - ms)