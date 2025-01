D: Kirchen starten Demokratie-Kampagne zur Wahl 2025

Demonstration für Menschenrechte und Demokratie in Deutschland (Archivbild Juni 2024) (AFP or licensors)

Zur Bundestagswahl im Februar rufen die deutschen Kirchen gemeinsam eine Kampagne zur Stärkung der Demokratie ins Leben. Sie steht unter dem Motto „Für alle. Mit Herz und Verstand“.

Zur verfrühten Bundestagswahl am 23. Februar 2025 starten die Kirchen in Deutschland eine Kampagne für Demokratie. Sie steht unter dem Motto „Für alle. Mit Herz und Verstand" und soll die aktive Teilnahme an der Wahl stärken, teilte die katholische Diözese Dresden-Meißen auf ihrer Internetseite mit.

Zum Thema Demokratie schreiben die Kirchen auf der Website „Fuer-alle.info“: „Die Demokratie ist eine wertvolle Form der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung.“ Sie sei „keine Selbstverständlichkeit“ und stehe „vor einer Zerreissprobe.“ Demokratie brauche „Pflege und Engagement“ der Menschen. Deshalb wolle man zu „mehr Mut zum Miteinander“ motivieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die christlichen und gesellschaftlichen Werte „Menschenwürde", „Nächstenliebe" und „Zusammenhalt“.

Die Kampagne umfasst, neben der genannten Webseite, Social-Media-Aktionen und Online-Formate, Plakate, Banner, Postkarten, Anstecker. Das zentrale Logo zeigt ein (Wahl-)Kreuz in Verbindung mit dem Slogan „Für alle. Mit Herz und Verstand". Dies sei ein klares Bekenntnis zur Demokratie und ein Aufruf, extremistischen Positionen entgegenzuwirken, so das Bistum in der Ankündigung zur bundesweiten Aktion.

Ihren Ausgangspunkt hat die Initiative, die gemeinsam von Evangelischer und Katholischer Kirche entwickelt wurde, im Bundesland Sachsen. Im „Superwahljahr“ mit wichtigen Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen war der Wert der Demokratie ein wichtiges Thema. Die Kampagnen werden deshalb nun fortgeführt. Viele Landeskirchen, Diözesen und weitere kirchliche Partner hätten angekündigt, bei der Initiative mitzuwirken.

(pm/kna - ms)