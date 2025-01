D: Anselm Grün findet interreligiösen Dialog immer wichtiger

„Ein solcher Austausch baut Fronten ab", sagte Grün der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Der Benediktinerpater und Bestsellerautor hat mehrere Bücher gemeinsam mit dem Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi verfasst.

Lesen Sie auch 30/12/2024 Deutschland gibt 60 Millionen Euro für Hilfsprojekte in Syrien Das Land ist weitgehend zerstört, die Mehrheit der Menschen lebt in Armut: Syrien dürfte in den kommenden Jahren eine der größten Baustellen des Planeten werden. Deutschland ...

„Unsere Gespräche sind bereichernd", sagte der Ordensmann, der in der fränkischen Abtei Münsterschwarzach lebt und am 14. Januar 80 Jahre alt wird. Radikale Ansichten, die im Namen von Religionen verbreitet würden, zeigten, wie wichtig Dialog sei. „Es geht nicht um Vermischung, sondern um gegenseitige Achtung der Tradition", betonte Grün. „Muslime haben teilweise Schwierigkeiten mit dem Kreuz, doch als ich Karimi erklärt habe, was es für mich bedeutet, war er berührt und konnte es respektieren, ohne daran zu glauben."

„Geht nicht um Vermischung, sondern um gegenseitige Achtung der Tradition“

(kna - sst)