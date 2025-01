D: Seelsorge nach Bluttat in Aschaffenburg

Aschaffenburg unter Schock und in Trauer (AFP or licensors)

Nach dem Angriff auf eine Kita-Gruppe bieten die großen christlichen Kirchen im fränkischen Aschaffenburg Raum für Trauer und Gespräche. Der Bedarf scheint groß.

Nach der Bluttat in einem Aschaffenburger Park machen die Kirchen der Stadt Angebote für Gespräche und Gottesdienste. Im ökumenischen Kirchenladen „Sinn-Schätze“ stehen am Donnerstag und Freitag Seelsorgerinnen und Seelsorger zum Gespräch bereit. Am Donnerstagabend soll es in der evangelischen Pauluskirche einen Gottesdienst geben. Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) zufolge ist am Sonntag um 10.30 Uhr eine Trauerfeier in der katholischen Stiftsbasilika, der ältesten Kirche der Stadt, geplant. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sein Kommen angekündigt.

Bereits wenige Stunden nach der Tat hatten am Mittwochabend mehr als 100 Menschen die Stiftsbasilika aufgesucht, um sich zu sammeln und zu beten. Dabei seien die schrecklichen Vorfälle immer wieder zur Sprache bekommen, hieß es. Peter Müller vom Vorbereitungsteam des ökumenischen „Time Out“-Gottesdienstes sagte: „Wir brauchen jetzt keine Trommler, die Angst und Hass schüren, sondern Menschen, die Licht in die Welt tragen, damit die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben nicht untergeht.“

Am Mittwoch kurz vor Mittag hatte ein Mann mit einem Messer eine Kita-Gruppe im Schöntal-Park angegriffen. Zwei Menschen, darunter ein Kleinkind, starben, mehrere wurden schwer verletzt.

(kna - pr)