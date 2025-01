D: Die AltenPflegePastoral

In einem Altenheim in Brüssel (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Die katholische Kirche in Deutschland will „den Fokus der Altenheimseelsorge auf den Sozialraum hin weiten“. Das sagte der deutsche „Senioren-Bischof“, Weihbischof, Ulrich Boom, am Dienstag in einem Online-Pressegespräch.

Eine zweite Entwicklung, die mit dem demografischen Wandel zusammenhängt, ist der zunehmende Fachkräftemangel. Dies trifft besonders für die Pflegeberufe zu. Auch auf diese Situation geht das neue Dokument ein. Es nimmt alle Menschen in den Blick, die im Bereich der Altenpflege anzutreffen sind: die Pflegebedürftigen selbst, ihre Familie, den Freundeskreis und die Pflegenden.



Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, der die Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz leitet, betonte, die Kirche wolle gerade vulnerable Gruppen in den Fokus nehmen, sie seelsorglich begleiten und anwaltschaftlich für sie einstehen. „Wir wollen bei den Menschen sein und sie auch dann begleiten, wenn das Leben schwer wird und sich existenzielle Nöte verdichten“, so Kohlgraf. (dbk – sk)

