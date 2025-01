Österreich: P. Bernhard Eckerstorfer wird neuer Abt in Kremsmünster

Der Abtprimas der Benediktiner, Jeremias Schröder, hat P. Bernhard Eckerstorfer OSB zu seiner Wahl als Abt des Stifts Kremsmünster gratuliert. In seiner Mitteilung würdigt er Eckerstorfers theologisches Können, seine spirituelle Tiefe und seinen weltweiten Erfahrungshorizont.

In einer aktuellen Mitteilung hat Abtprimas Jeremias Schröder den frisch gewählten Abt des Stifts Kremsmünster, P. Bernhard Eckerstorfer OSB, herzlich beglückwünscht. Eckerstorfer, der zuvor als Rektor und Professor an der Benediktineruniversität Sant’Anselmo in Rom tätig war, übernimmt nun die Leitung des traditionsreichen Klosters in Österreich.

Schröder beschreibt Eckerstorfer als einen „reifen Ordensmann“, der mit theologischer Kompetenz und spiritueller Tiefe das Stift in eine vielversprechende Zukunft führen werde. Besonders betont er die internationalen Erfahrungen, die Eckerstorfer während seiner Studienjahre und seines Engagements in Rom gesammelt hat. Diese Erlebnisse sowie seine „Herzlichkeit, Weitsicht und nicht unerheblichem Charme“ werde er nun in seine neue Aufgabe als Abt einfließen lassen.

„Ein Ordensmann mit klösterlicher Ernsthaftigkeit“

„Mit Abt Bernhard übernimmt ein Ordensmann mit klösterlicher Ernsthaftigkeit und einer tiefen Verbindung zum benediktinischen Leben die Leitung des Stifts“, so Schröder weiter. Die Benediktinerkonföderation und die Benediktineruniversität Sant’Anselmo, wo Eckerstorfer bis zuletzt als Rektor fungierte, zeigen sich von seiner Wahl überzeugt. „Kremsmünster wird unter seiner Führung weiterhin eine tragende Rolle für unsere benediktinische Familie weltweit spielen“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig mischt sich jedoch auch ein Hauch der Trauer in die Gratulationen. Der Abtprimas drückt aus, wie sehr der Verlust von P. Bernhard in Rom spürbar sein werde. Eckerstorfer hinterlasse in der Universität in Rom eine Lücke, die nicht leicht zu füllen sein wird. Ab sofort übernimmt der Prorektor P. Dr. Laurentius Eschlböck OSB die Leitung von Sant’Anselmo, bis ein neuer Rektor ernannt wird.

Abt Schröder dankte zudem dem früheren Abt von Kremsmünster, Altabt Ambros Ebhart OSB, der P. Bernhard 2019 von seiner Verantwortung für die Benediktiner und die Universalkirche entbunden hatte. Der Abtprimas blickt mit Zuversicht auf die zukünftige Zusammenarbeit der beiden Institutionen und unterstreicht die starke Rolle des Stifts Kremsmünster in der benediktinischen Gemeinschaft.

(pm - mg)