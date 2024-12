Österreich: Start der Sternsinger-Aktion

Mit einem Besuch der „Heiligen Drei Könige“ bei Kardinal Christoph Schönborn begann an diesem Freitag die diesjährige Sternsinger-Aktion in Österreich.

Lesen Sie auch 27/12/2024 Estland: Europäisches Taizé-Treffen zum Jahreswechsel in Tallinn Das 47. Europäische Jugendtreffen von Taizé findet vom 28. Dezember bis 1. Jänner in Tallinn statt. Motto ist „Hoffnung teilen“.

Der Wiener Erzbischof empfing vier Sternsinger-Kinder aus der Pfarre Inzersdorf-St. Nikolaus stellvertretend für die insgesamt 85.000 Kinder und Jugendlichen, die als Caspar, Melchior und Balthasar ab heute bis 6. Jänner von Haus zu Haus ziehen und die weihnachtliche Friedensbotschaft und Segenswünsche für das neue Jahr überbringen. Gleichzeitig bitten sie um Spenden, um Menschen in den ärmsten Regionen der Welt zu unterstützen.

Eine „ganz große Aktion der Solidarität“

Schönborn dankte den Kindern und Jugendlichen für ihren Einsatz und zugleich den Spenderinnen und Spendern für ihre jährliche Unterstützung. Damit sei die Dreikönigsaktion in den vergangenen 70 Jahren nicht nur zur größten Spendeninitiative Österreichs geworden, sondern zugleich eine „ganz große Aktion der Solidarität“ und ein insgesamt „erfreulicher Moment für unser Land“. Auf seinen Reisen habe er immer wieder die Früchte dieser Solidarität in Form von Projekten in aller Welt sehen können, die durch die Dreikönigsaktion unterstützt werden, berichtete der Kardinal. Er selbst will am 6. Jänner mit einer Gruppe mitgehen.

Besuch bei Spitzenpolitikern

Am Montag werden die Sternsinger dann Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg besuchen. Am 1. Jänner wird eine Gruppe aus Vorarlberg in Rom zu Gast beim Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus sein, ehe auch Österreichs Regierungsmitglieder und Parteispitzen königliche Besuche bekommen.

Zu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Militärbischof Werner Freistetter kommen die Drei Könige am Montag, 30. Dezember, in die Roßauer Kaserne in Wien. Umweltministerin Leonore Gewessler wird im neuen Jahr 2025 am Donnerstag, 2. Jänner, als erste Politikerin angesteuert, ebenso Finanzminister Gunter Mayr. Bundeskanzler Karl Nehammer empfängt die Sternsinger am 7. Jänner, ebenso Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Am 8. Jänner lädt Außenminister Alexander Schallenberg zu sich, am 9. Jänner Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer.

Bisher 540 Millionen Euro gesammelt

Insgesamt 85.000 Kinder verkleiden sich in der Sternsingerzeit von 27. Dezember und 6. Jänner in ganz Österreich als Caspar, Melchior und Balthasar, ziehen von Haus zu Haus und überbringen die weihnachtliche Friedensbotschaft und Segenswünsche für das neue Jahr. Gleichzeitig bitten sie um Spenden, um Menschen in den ärmsten Regionen der Welt zu unterstützen. „Sternsingen verbindet Tradition mit einem klaren Ziel: Solidarität leben und gemeinsam eine gerechte Welt schaffen“, heißt es seitens der veranstaltenden Dreikönigsaktion. Begleitet werden die Kinder von 30.000 Erwachsenen.

Mit den erhaltenen Spenden unterstützt die Dreikönigsaktion rund 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt. Bei der im Jahr 1954 gestarteten Initiative wurden bisher 540 Millionen Euro gesammelt, wobei im Vorjahr die Rekordsumme von 19,5 Millionen Euro eingenommen wurde. In diesem Jahr ist der Fokus auf Projekte für Kinder und Jugendliche in Nepal gerichtet, von denen viele unter Armut, Gewalt und Ausbeutung leiden. Von Sternsingen-Spenden gestützte Projekte geben durch Schutz, Betreuung und Bildung Chancen auf eine bessere und selbstbestimmte Zukunft.

Spenden sind auch auf das Konto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330) oder online auf www.sternsingen.at/spenden möglich.

(kap - pr)