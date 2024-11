Der bayerische Landesbischof schließt Wunder in der Ökumene nicht aus (ANSA)

D: Landesbischof Kopp über die Ökumene

Der bayerische Landesbischof Christian Kopp schließt Wunder in der Ökumene nicht aus. Dies sagte er am Donnerstag in einem Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur. Zudem seien es Demokratie und Menschenwürde als große gemeinsame Themen zwischen der evangelischen und der römisch-katholischen Kirche.

Lesen Sie auch 30/10/2024 Augsburger Bischof hofft auf neue Gemeinsame Erklärung der Kirchen Der Augsburger Bischof Bertram Meier hält die Ökumene für ausbaufähig. Sie befinde sich auf dem richtigen Weg, sagte Meier am Mittwoch in Augsburg. Der neue evangelische Sprecher für den Dialog mit der katholische Kirche stellt eine hohe Verständigungs- und Gesprächsbereitschaft zwischen den Konfessionen fest und hat für das Jahr 2030 Hoffnung auf weitere Bewegung. Vom Tag des Jubiläums der grundlegenden Bekenntnisschrift der lutherischen Kirche könne ein Zeichen für das Miteinander für die Welt ausgehen. Auch meint er, dass normalen Menschen heutzutage der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch nicht mehr erklärbar ist. Deshalb sei es die Aufgabe, die christlichen Positionen in unserer Gesellschaft zu finden, woraus sich konkrete Themen wie Demokratie und Menschenwürde ergäben. Sowohl römisch-katholische als auch evangelische Kirche spielten das beide sehr intensiv, da sie große Sorgen hätten. Für die Zukunft sieht Landesbischof Kopp ein enges Beieinanderbleiben. (kna - fl)