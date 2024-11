D: Bischof Bätzing fordert Einsatz für Menschenrechte in Nicaragua

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz fordert von der Bundesregierung mehr Einsatz für die Menschenrechte in Nicaragua. In dem mittelamerikanischen Land herrschten Autoritarismus und staatliche Willkür, die Menschenwürde werde „mit Füßen getreten", kritisierte Bischof Georg Bätzing am Sonntag.

Lesen Sie auch 17/11/2024 Lateinamerika: Bestürzung über Ausweisung eines dritten Bischofs Der lateinamerikanische Bischofsrat (CELAM) hat seine Solidarität mit dem Präsidenten der nicaraguanischen Bischofskonferenz ausgedrückt. Das Regime in Managua hatte Carlos Enrique ...

Er äußerte sich nach der Zwangsausweisung seines nicaraguanischen Amtskollegen Carlos Enrique Herrera. Dieser Schritt des Regimes von Präsident Daniel Ortega sei ein weiterer Beleg für die zunehmende systematische Repression der katholischen Kirche und der Opposition. „Ich appelliere an die deutsche Bundesregierung und an die internationale Gemeinschaft, stärker für die Rechte aller Menschen in Nicaragua einzutreten", so der Limburger Bischof.

Die Zwangsausbürgerung Herreras war vor einigen Tagen bekannt geworden. Der Bischof von Jinotega ist zugleich Vorsitzender der Nicaraguanischen Bischofskonferenz. Er soll nach einer regierungskritischen Predigt des Landes verwiesen und nach Guatemala ausgeflogen worden sein. Mit der Ausweisung Herreras erhöht sich die Zahl der in diesem Jahr aus dem Land gezwungen Bischöfe auf drei.

Die Krise in Nicaragua hält seit 2018 an. Damals starben bei regierungskritischen Protesten Hunderte Menschen durch Polizeigewalt. Die Regierung beschuldigte die katholischen Bischöfe, an einem angeblichen Putschversuch beteiligt gewesen zu sein. Seither nimmt die staatliche Repression gegen die Kirche zu.

(kna – gs)