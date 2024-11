Buchtipp: „Das Leben vollenden“

Tod und Sterben sind in unserer Gesellschaft ein Tabu; man redet nicht darüber. Solange, bis man mit einer bitteren Diagnose konfrontiert wird oder bis ein Angehöriger im Sterben liegt.

Stefan von Kempis – Vatikanstadt

Im Benno-Verlag ist jetzt ein Handbuch erschienen, das das Thema Tod und Sterben umfassend angeht – behutsam, aber konkret. „Das Leben vollenden“ widmet sich allen Facetten des Themas: Wie bereite ich mich auf meinen eigenen Tod vor? Wie steht’s mit Patientenverfügung und Testament? Wie begleite ich Menschen, die ihren letzten Atemzug tun? Was gilt es bei einer Beerdigung zu beachten?

Der Autor Ludwig Waldmüller – ein früheres Mitglied unserer Redaktion, Seelsorger, Schauspieler und Vorsitzender unseres „Vereins der Freunde von Radio Vatikan“ – schildert zunächst das Sterben als Realität und als Erfahrung; er beschäftigt sich unter anderem mit den „inneren Phasen des Sterbeprozesses“, mit Nahtod-Erfahrungen und der Hospizbewegung. Dann macht er deutlich, dass der Tod auch eine „Aufgabe“ bedeutet – damit ist die Begleitung Sterbender gemeint, das Beten mit Sterbenden und die Krankensalbung. Und er gibt kluge Ratschläge, wie man über den Tod sprechen, ihn aus der Tabuzone herausholen kann.

Dem Buch sind Texte beigegeben, die sich zur Begleitung in den letzten Stunden eignen. Das sind nicht nur Gebete und geistliche Lieder, sondern zum Beispiel auch Eichendorffs „Mondnacht“. Und auch eine „Feier der Aussegnung“ fehlt nicht, wie sie sich nach dem Tod eines Freundes oder eines Angehörigen in dessen Sterbezimmer, im Pflegeheim oder im Krankenhaus begehen lässt.

„Das Niveau einer Zivilisation misst sich am Ende am Umgang mit Sterben und Tod“, hat der Münchner Kardinal Reinhard Marx dieses Jahr an Allerseelen gesagt. „Ob das Leben dann auch kostbar ist, wenn wir es verabschieden und wenn wir miteinander trauern.“ Dieses Familienbuch löst auf beeindruckende Weise ein, was der Kardinal fordert. Waldmüller hat eine „Ars moriendi“ für das 21. Jahrhundert geschrieben.

Die Angaben: Ludwig Waldmüller, Das Leben vollenden – ein Familienbuch für Abschied, Tod und Trauer. Benno Verlag, ca. 19 Euro.

