Buchtipp: Dein Herz ist gefragt

In seinem neuen Buch greift Bischof Hermann Glettler die Bedeutung der Herz-Jesu-Spiritualität in einer zunehmend rationalisierten und entfremdeten Welt auf. Seine Gedanken und Einsichten bieten einen tiefgründigen Zugang zu einer lebendigen, alltäglichen Spiritualität, die sich nicht nur auf Regeln und Dogmen beschränkt, sondern das Herz in den Mittelpunkt stellt – passend zur aktuellen Enzyklika „Dilexit nos“ von Papst Franziskus.

In einer Zeit, in der sich viele Menschen von der Gesellschaft entfremdet fühlen, stellt Bischof Hermann Glettler die Herz-Jesu-Spiritualität als Quelle für Lebendigkeit und Sinn vor. Mit seinem Buch lädt er dazu ein, aus der reinen Funktionalität auszubrechen und zu einem Leben zurückzufinden, das von Herz und Mitgefühl geprägt ist. Diese Spiritualität, so Glettler, kann das moderne Leben, das oft von Bürokratie und Rationalität bestimmt ist, auflockern und uns an unsere eigene Lebendigkeit erinnern.

Glettlers Werk passt dabei in das aktuelle kirchliche Umfeld und steht in engem Bezug zur neuen Enzyklika „Dilexit nos“ von Papst Franziskus. Im Interview beschreibt Glettler seine Hoffnung, dass das päpstliche Schreiben in der Vorbereitung auf das Heilige Jahr 2025 eine Renaissance der Herz-Jesu-Spiritualität anstoßen könnte. Diese, so Glettler, bildet die Mitte des christlichen Glaubens ab. Das Herz Jesu, dargestellt mit Flammen, steht für den Geist Gottes, der neue Berufungen in der Kirche weckt und inmitten der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse Hoffnung spendet.

350-jährige Jubiläum der Herz-Jesu-Erscheinungen

Ein wesentlicher Anlass für die Enzyklika ist das 350-jährige Jubiläum der Herz-Jesu-Erscheinungen in Paray Le Monial, bei denen die heilige Margherita Maria Alacoque von Jesus selbst Offenbarungen erhielt. Besonders die zweite große Erscheinung, bei der die Wunden Jesu wie Sonnen erstrahlten, gilt laut Papst Franziskus als Symbol der Hoffnung: Jede Verletzung und jedes Scheitern kann durch die Liebe Gottes in eine positive Kraft verwandelt werden. Diese Perspektive der Verwandlung ist das Herzstück von Glettlers Buch, in dem er aufzeigt, wie sich eine alltagsrelevante Spiritualität konkret leben lässt.

Statt trockener Dogmen und theoretischer Abhandlungen stellt Glettler die menschliche Sehnsucht ins Zentrum. Mit viel Offenheit berichtet er von seinen eigenen Erfahrungen – von erfüllten Träumen, aber auch von Enttäuschungen und Verwundungen. Der Bischof von Innsbruck, der auch für seine originellen Aktionen und seine Verbundenheit zur zeitgenössischen Kunst bekannt ist, zeigt, dass wahre Spiritualität nicht aus kitschigen Klischees besteht, sondern sich in konkretem Mitgefühl und Menschlichkeit verwirklicht.

Dieses Buch ist für all jene, die nach einer authentischen und praktischen Glaubensweise suchen. Glettlers Botschaft lautet: Alles, was Leben ist, hat mit Herz zu tun – und in einer nervösen, durchreglementierten Gesellschaft brauchen wir das Herz als Quelle des Lebens und der Hoffnung mehr denn je.

Zum Mitschreiben

Hermann Gletter: Dein Herz ist gefragt - Spirituelle Orientierung in nervöser Zeit, erschienen im Verlag Herder, 2022.

Eine Rezension von Mario Galgano.

(vatican news)