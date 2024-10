Rom: Erstmals Ordensfrau als Leiterin der Pilgerseelsorge

Schwester Rebecca Nazzaro, Generaloberin der Missionarinnen der Göttlichen Offenbarung, ist die neue Leiterin des Büros für die Wallfahrtsseelsorge des Vikariats Rom. Sie koordiniert nun die seelsorgerische Betreuung zahlreicher Reisegruppen, die nach Rom kommen oder als Pilger Ziele wie Assisi, Lourdes, Fatima oder die religiösen Stätten im Heiligen Land besuchen.

Die 68-jährige, geboren als Antonia Romana Nazzaro in Rom, ist gelernte Opernsängerin - sie studierte am Konservatorium Santa Cecilia in Rom und erhielt ein Diplom und einen Vertrag als Opernsängerin im staatlichen Fernsehchor. Dann weihte sie ihr Leben Gott und wurde Novizin im von Mutter Prisca Mormina gegründeten Orden.

Schwester Rebecca ist die Schöpferin und Leiterin des Projekts „Katechese mit Kunst“ in den Kirchen Roms, ein Evangelisierungsinstrument, das die Schönheit der christlichen Kunst mit den Inhalten des Evangeliums verbindet. Seit zwanzig Jahren arbeitet sie zusammen mit den Schwestern des 2001 in der Diözese Rom gegründeten Instituts daran, den Römern die Schönheit und die Geschichte der Stadt nahezubringen. Seit Mai 2021 ist sie Mitglied des Lenkungsausschusses für die Aufwertung des Lateranpalastes.

Das 1934 gegründete Büro für die Wallfahrtsseelsorge des Vikariats Rom (Opera Romana pellegrinaggi) untersteht dem Vikariat Rom und damit mittelbar dem Papst. Es unterhält allein in Rom sechs Niederlassungen. Neben der Seelsorgeleitung gibt es auch einen Geschäftsführer, der für die wirtschaftliche Seite zuständig ist.

