Rom erwartet über 100.000 Heilig-Jahr-Pilger pro Tag

Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri erwartet zum Heiligen Jahr 2025 mehr als 100.000 Pilger pro Tag.

Das sagte er in einer Videobotschaft an Teilnehmer des aktuellen Katholikentreffens im italienischen Rimini am Freitag. Das Heilige Jahr als größtes katholisches Pilgerereignis sei eine Herausforderung, die die Hände zum Zittern bringe, so Gualtieri. Zugleich sei es aber auch die Chance, Rom schöner und effizienter, solidarischer, integrativer und nachhaltiger zu machen.

Zugleich räumte Roms Bürgermeister ein „hartes Jahr“ für die Bewohner ein, um Italiens Hauptstadt ein „neues Gesicht“ zu geben. Insgesamt 60 Baustellen gibt es allein im historischen Zentrum für das kommende Jubiläum. Hinzu kommen über 600 weitere Maßnahmen der Stadt für bessere Fortbewegung - auf Rädern und zu Fuß -, für Soziales, Kultur und Bildung.

Gualtieri im Juni mit dem Papst

„Ein hartes Jahr“

Alle 25 Jahre ruft die katholische Kirche ein Heiliges Jahr aus. Zentrale Elemente der Jubiläumsjahre sind eine Rom-Wallfahrt, die Heilige Pforte im Petersdom und ein Ablass. Zum Programm gehört auch der Besuch bestimmter römischer Kirchen. Papst Franziskus eröffnet das kommende „Giubileo“ am 24. Dezember 2024.

