Vatikan/D: Klaus Matthias Krämer ist Bischof von Rottenburg-Stuttgart

Der neue Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Klaus Matthias Krämer

Papst Franziskus hat Klaus Matthias Krämer zum neuen Bischof von Rottenburg-Stuttgart ernannt. Die Entscheidung wurde an diesem Mittwochmittag zeitgleich in Rom und in der württembergischen Diözese bekanntgegeben.

Als Nachfolger des im Dezember 2023 in den Ruhestand getretenen Bischofs Gebhard Fürst übernimmt Krämer die Leitung des drittgrößten deutschen Bistums mit rund 1,62 Millionen Katholiken. Der 60-jährige Theologe stammt aus Stuttgart und studierte Jura und Theologie. In den 1990er Jahren war er enger Mitarbeiter des damaligen Rottenburger Bischofs Walter Kasper. Er promovierte über den mittelalterlichen Kirchenlehrer Thomas von Aquin und wurde 1999 Domkapitular und Leiter der Weltkirchen-Abteilung des württembergischen Bistums. Von 2008, beziehungsweise von 2010 bis 2019, leitete er die Hilfsorganisation missio Aachen sowie das Kindermissionswerk „Die Sternsinger". 2020 kehrt Krämer in seine südwestdeutsche Heimat zurück, wurde Vize-Verwaltungschef der Diözese Rottenburg und Leiter der kirchlichen Bauabteilung. Bei missio und dem Kindermissionswerk engagierte sich Krämer für humanitäre, entwicklungspolitische und religiöse Projekte weltweit. Nicht zuletzt wegen des Vertrauensverlusts durch den Missbrauchsskandal sieht Krämer die katholische Kirche vor großen Herausforderungen. Auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart steht vor Richtungsentscheidungen, um auf sinkende Kirchenmitgliedszahlen und knapper werdende Kirchenfinanzen zu reagieren. Die bisherigen Verantwortlichen haben sich auch zu einem klaren Umwelt- und Klimaschutzkurs verpflichtet. Nach dem altersbedingten Amtsverzicht von Bischof Gebhard Fürst im Dezember 2023 hatte Generalvikar Clemens Stroppel die südwestdeutsche Diözese bis zur Ernennung eines neuen Bischofs übergangsweise geleitet. Die Bischofswahl richtete sich nach dem 1932 geschlossenen Badischen Konkordat. Demnach reichte das Rottenburger Domkapitel im Vatikan zunächst eine Kandidatenliste ein. Erstmals konnten auch Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen Gemeinden und Verbände Vorschläge machen. Papst Franziskus hat dann eigene Dreierwahlliste erstellt. Laut dem Badischen Konkordat musste mindestens ein Priester des Bistums Rottenburg-Stuttgart unter den drei Kandidaten sein. Aus diesen Vorschlägen wählte dann das Rottenburger Domkapitel den künftigen Leiter der württembergischen Diözese. (vatican news/kna – pr)