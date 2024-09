Katholische Aktion vor Wahl: „Österreich kann Solidarität"

Eine Woche vor der Nationalratswahl am 29. September hat die Katholische Aktion Österreich (KAÖ) die Bedeutung von Solidarität und gemeinsamer Verantwortung betont.

Die große Hilfsbereitschaft nach der jüngsten Flutkatastrophe zeige, „Österreich kann Solidarität", heißt es in einer Aussendung am Sonntag. Zusammenstehen und schwierige Situationen gemeinsam zu überwinden, sei „den Menschen in unserem Land offensichtlich ein hohes Anliegen"; diese Grundhaltung solle daher auch bei der Wahl zum Tragen kommen, so die KAÖ, die bei ihrer Jahreskonferenz in Salzburg alle Wahlberechtigten dazu aufrief, „von ihrem Wahlrecht in diesem Sinn Gebrauch zu machen".



„Wählen ist eine Gewissensentscheidung", erklärte die KAÖ in ihrem Appell. Für Christinnen und Christen sei das Welt- und Lebensbild Jesu sowie die katholische Soziallehre der Maßstab für ihre Entscheidung. „Wer Neid, Hass und Angst, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit, Respektlosigkeit, Egoismus und Spaltung schürt, stellt sich - so unsere Überzeugung - selbst aus dem Kreis derer, die ein Christ, eine Christin ruhigen Gewissens wählen kann", heißt es in der Aussendung wörtlich.

Am 29. September 2024 wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Im laufenden Wahlkampf haben sich auch christliche Stimmen zu Wort gemeldet.

