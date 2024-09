Österreich: Caritas beteiligt sich an Hochwasser-Hotline

Die ORF-Initiative „Österreich hilft Österreich" hat mit den Partnerorganisationen Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Hilfswerk und Volkshilfe eine Hochwasser-Telefon-Hotline gestartet. Ab Sonntag (22. September) ist die für Anrufer kostenfreie Nummer 0800 664 202 aus ganz Österreich von Montag bis Sonntag, jeweils von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr, erreichbar. Es gibt Informationen über den Ablauf der Überbrückungshilfen und über Hilfen vor Ort.

Lesen Sie auch 20/09/2024 Österreich: Kirchen fordern Trendumkehr bei Bodenversiegelung Nach den Überflutungen im Osten Österreichs haben die im Land vertretenen Kirchen zu einem vernünftigen Umgang mit Boden gemahnt. Bei einem Gottesdienst zur Schöpfungszeit des ... 17/09/2024 Hochwasser in Österreich: Caritas im Einsatz

Bisher wurden laut einer ORF-Pressemitteilung rund 13 Millionen Euro an die Initiative gespendet, die in Form von Überbrückungshilfen an Betroffene ausbezahlt werden. Am Donnerstag erhielten bereits 240 betroffene Familien finanzielle Unterstützung. Neben der Hotline können sich Betroffene auch via helfen.orf.at über Unterstützungsmöglichkeiten informieren, so die Initiative.



Die Hilfsorganisationen bedankten sich auch bei den Rettungs- und Einsatzorganisationen, der Nachbarschaftshilfe, den Ehrenamtlichen sowie allen, die gespendet haben: „Enorm viele Menschen tragen mit ihren Spenden dazu bei, dass den Betroffenen geholfen werden kann. Herzlichen Dank dafür!"



„Österreich hilft Österreich" ist eine gemeinsame Initiative von Österreichs führenden Hilfsorganisationen in Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreichs (ORF) und sammelt nun Spenden für die Hochwasserhilfe. Die erste Aktion wurde im August 2020 als Reaktion auf die Corona-Krise und deren soziale Folgen ins Leben gerufen. Seither wird sie von den österreichweit tätigen Hilfsorganisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe umgesetzt.

(kap - sst)