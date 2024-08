Ö: EU-Bischof würdigt Erzbischof Treanor - „glühender Europäer"

Mit großer Betroffenheit hat Österreichs „Europabischof" Ägidius Zsifkovics auf die Nachricht vom plötzlichen Tod des päpstlichen Botschafters bei der EU, Erzbischof Noel Treanor, reagiert. Der irische Vatikandiplomat habe für die Kirche und die Gesellschaft in Europa Großes geleistet, erklärte der Eisenstädter Bischof gegenüber der Agentur „Kathpress".

Lesen Sie auch 12/08/2024 Papstbotschafter bei EU Treanor gestorben Der Botschafter des Heiligen Stuhles bei der Europäischen Union, Erzbischof Noël Treanor, ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Ire war zuvor Generalsekretär des ...

„Erzbischof Noel war ein glühender Europäer, ein gefragter Gesprächspartner, ein Mann des Wortes, der Kultur und der Kunst, und er beherrschte viele Sprachen." Der Diplomat agierte weit über die Kirche hinaus als kompetenter Networker und genoss europaweit hohes Ansehen, so Zsifkovics. „Er war ein gläubiger Hirte mit großer Offenheit, überwältigendem Weitblick und ein Pionier für ökumenische Fragen und interreligiösem Dialog."



Zsifkovics berichtete von der langjährigen Zusammenarbeit mit Treanor, deren Anfänge auf dessen Jahre in der COMECE zurückgeht. Zsifkovics war ab 1999 Generalsekretär der Österreichischen Bischofskonferenz und ist seit 2015 auch Vertreter der heimischen Bischöfe in der COMECE. Erzbischof Treanor habe große Verdienste auch im Zusammenhang mit der Errichtung des Vertretungsbüros der Österreichischen Bischofskonferenz und sei „nicht nur ein Kenner, sondern ein Liebhaber Österreichs mit seiner reichen musikalischen und kulturellen Tradition" gewesen, wies Zsifkovics hin: „Ich danke ihm für die exzellente und freundschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe, für seine persönliche Wertschätzung und für seine echte Freundschaft. Ich konnte von ihm viel lernen."

Hintergrund

Treanor war am Sonntag mit 73 Jahren in Brüssel an einem Herzinfarkt gestorben. Als Nuntius vertrat er seit 2022 in Brüssel die Anliegen des Heiligen Stuhls, unter anderem auf den Gebieten Integrationspolitik, Migration und Entwicklungszusammenarbeit. Zuvor war er von 2008 bis 2022 Bischof von Down and Connor in Nordirland. Von 1993 bis 2008 amtierte Treanor als Generalsekretär der katholischen EU-Bischofskommission COMECE, der gemeinsamen Vertretung der katholischen Bischofskonferenzen aller EU-Mitgliedstaaten bei den Institutionen der Europäischen Union.

(kap - sst)