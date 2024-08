Papstbotschafter bei EU Treanor gestorben

Der Botschafter des Heiligen Stuhles bei der Europäischen Union, Erzbischof Noël Treanor, ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Ire war zuvor Generalsekretär des EU-Bischofsrates Comece gewesen.

Den Tod von Erzbischof Noël Treanor hat die irische Diözese Down and Connor laut britischen Medienberichten mitgeteilt. Treanor war von 2008 bis 2022 Bischof von Down and Connor in Nordirland gewesen, bevor ihn Papst Franziskus zum Apostolischen Nuntius bei der EU ernannte.

Vom Generalsekretär zum Botschafter

Von 1993 bis 2008 amtierte der aus Silverstream im Norden der Republik Irland stammende Treanor als Generalsekretär der katholischen EU-Bischofskommission Comece in Brüssel. Die Comece ist die gemeinsame Vertretung der katholischen Bischofskonferenzen aller EU-Mitgliedstaaten bei den Institutionen der Europäischen Union.

Erzbischof Treanor vertrat als Nuntius in Brüssel die Anliegen des Heiligen Stuhls bei den EU-Institutionen, unter anderem auf den Gebieten Integrationspolitik, Migration, Entwicklungszusammenarbeit und Schutz von Grundrechten. Umgekehrt hat die EU eine Botschafterin beim Heiligen Stuhl in Rom.

