D: Weltkirche-Bischof gegen Kürzungen im Entwicklungs-Etat

Der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der Augsburger Bischof Bertram Meier, sieht geplante Kürzungen der Haushaltsmittel für das Entwicklungsministerium kritisch. Deutschland profitiere wirtschaftlich enorm von sicheren Handelswegen und internationalen Investitionsmöglichkeiten. Vor allem aber seien Kürzungen bei den Ärmsten außenpolitisch kurzsichtig und der „Glaubwürdigkeit und dem Einfluss Deutschlands in vielen Bereichen abträglich".

Entwicklungszusammenarbeit trage dazu bei, dass die Weltbühne nicht nur von den Stärkeren bespielt und genutzt werde. Ethisch könne internationale Solidarität sowohl von der Menschenwürde als auch von der christlichen Anthropologie her begründet werden, so der Bischof in der September-Ausgabe der „Herder Korrespondenz". Die Haushaltseinigung der Regierungskoalition für das nächste Jahr sieht Kürzungen in Sachen humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit vor. So soll dem Entwicklungsministerium knapp eine Milliarde Euro weniger zur Verfügung stehen.

(kna - sst)