Schulstart in Österreich, während der Corona-Pandemie 2021

Caritas Steiermark hilft armen Familien beim Schulstart

Um Schülerinnen und Schüler in Haushalten mit Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe zu unterstützen, verteilt die Caritas Steiermark seit dem 5. August Gutscheine im Wert von 150 Euro für Schulutensilien. Für viele Eltern sei die Anschaffung von Schulmaterial für ihre Kinder im Herbst eine enorme finanzielle Belastung, erklärte die Caritas am Dienstag per Pressemitteilung zu der Hilfs-Aktion unter dem Titel „Schulstartklar!".