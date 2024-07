D: Hunderte Gläubige bei Acutis-Reliquien-Messe in Köln

Die Herz-Reliquie des 2006 gestorbenen italienischen Jugendlichen Carlo Acutis, der demnächst heiliggesprochen wird, ist am Mittwoch im Kölner Dom verehrt worden. Hunderte Gläubige feierten dies am Abend mit einem Gottesdienst. Die Herz-Reliquie des Jugendlichen ist derzeit auf Europa-Tour. Diesen Donnerstag wird die Reliquie in Hamburg erwartet.

Lesen Sie auch 24/07/2024 Herz von Carlo Acutis kommt nach Köln: Heiliger der Millenials An diesem Mittwoch, 24. Juli 2024, wird eine bedeutende Reliquie im Kölner Dom Einzug halten: Das Herz von Carlo Acutis, einem jungen, bald heilig gesprochenen Italiener, der als ...

Domkapitular Christoph Ohly feierte die Messe im Kölner Dom. In seiner Predigt erklärte er, Lebensprogramm des seligen Carlo Acutis sei es gewesen, immer mit Jesus vereint zu sein. „Ihn prägten die Liebe zu Gott, die Dankbarkeit für das Leben und die Großherzigkeit für seine Nächsten. Wer würde da noch sagen, dieser Jugendliche sei uns nicht Vorbild im Glauben", so Ohly. In Acutis' Leben sei das Wort Gottes ansichtig geworden.



Zur Messe fanden sich auch zahlreiche junge Menschen ein. Einer von ihnen war Raffaele Garofalo, dessen kirchliche Heimat die italienische katholische Gemeinde Köln ist. „In Italien ist Carlo Acutis wirklich bekannt. Es ist einfach schön, ihn dann hier im Dom um Fürsprache bei Gott zu bitten", sagte Garofalo. In seiner Gemeinde sei zuletzt der neue Jugendraum nach dem seligen Teenager benannt worden.

Acutis wird wegen seiner Affinität zum Internet auch als „Influencer Gottes" und „Cyber-Apostel" bezeichnet. Sein Herz befindet sich in einem kostbaren Reliquiengefäß. Der Franziskanermönch Marco Gaballo tourt damit durch Deutschland, die Niederlande und Belgien. Gaballo ist Rektor der Kirche in Assisi, in der Acutis in einem Glasschrein beerdigt liegt - in Turnschuhen und Trainingsjacke.

Vor wenigen Wochen wurde im Vatikan Carlo Acutis` Heiligsprechung beschlossen. Der Termin dafür steht noch nicht fest.

(kna - sst)