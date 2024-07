Herz von Carlo Acutis kommt nach Köln: Heiliger der Millenials

An diesem Mittwoch, 24. Juli 2024, wird eine bedeutende Reliquie im Kölner Dom Einzug halten: Das Herz von Carlo Acutis, einem jungen, bald heilig gesprochenen Italiener, der als „Influencer Gottes“ bekannt wurde. Diese besondere Messfeier beginnt um 18:30 Uhr und endet voraussichtlich um 20 Uhr, wie „Domradio“ berichtet. Für viele Gläubige wird dies eine einmalige Gelegenheit sein, die Reliquie in Augenschein zu nehmen.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Carlo Acutis verstarb im Jahr 2006 im Alter von nur 15 Jahren an Leukämie. Sein tief religiöses Leben, geprägt von täglichen Messbesuchen, Rosenkranzgebeten und ehrenamtlichem Engagement, machte ihn zu einer herausragenden Figur in der katholischen Kirche. Mit der Betreuung einer Website, auf der er über religiöse Wunder berichtete, erhielt er die Beinamen „Influencer Gottes“ und „Cyber-Apostel“.

Im Mai 2024 erkannte Papst Franziskus das zweite für eine Heiligsprechung notwendige Wunder auf die Fürsprache Acutis' an. Dabei handelt es sich um die medizinisch unerklärliche Heilung einer jungen Frau aus Costa Rica, die sich nach einem schweren Fahrradunfall 2022 unerwartet gut erholte. Bereits 2011 wurde ein erstes Wunder mit Acutis in Verbindung gebracht: Ein Junge aus Brasilien erholte sich von einer angeborenen Krankheit, nachdem er mit den Reliquien des verstorbenen Acutis in Berührung gekommen war.

Die Reise der Reliquie nach Köln

Carlo Acutis' Herz wurde 2019 bei der Exhumierung seines Leichnams entnommen und wird seitdem als Reliquie aufbewahrt. Diese Reliquie wird nun für die Messfeier nach Köln gebracht, wo sie den Gläubigen zugänglich gemacht wird.

Diese Praxis der beweglichen Reliquien ist in der katholischen Kirche eine relativ junge Erscheinung. Ähnlich wie Museen, die Leihgaben zur Aufwertung ihrer Ausstellungen anfordern, sieht Mendl, ein Experte für religiöse Praktiken, in dieser Mobilität ein Phänomen der Globalisierung. So war das Herz von Carlo Acutis im Sommer 2023 beim Weltjugendtag in Lissabon ausgestellt.

Unterstützung und Verehrung

Nach der Seligsprechung Carlo Acutis im Jahr 2020 hat sich in Deutschland ein Freundeskreis gegründet, um das Andenken und die Spiritualität des jungen Seligen zu pflegen. Diese Gruppe steht in engem Kontakt mit den italienischen Freunden und der Mutter von Carlo, um über sein Leben zu informieren und Interessierte zu vernetzen.

Ausblick auf die Heiligsprechung

Obwohl das genaue Datum für die Heiligsprechung von Carlo Acutis noch nicht feststeht, ist die Entscheidung des Papstes und der Kardinäle in Rom Anfang Juli 2024 ein wichtiger Schritt in diesem Prozess. Carlo Acutis wird damit der erste Millenial, der von der katholischen Kirche heiliggesprochen wird – ein Symbol für die Verbindung von tiefem Glauben und moderner Technologie.

Für die Gläubigen und alle Interessierten wird die Messfeier im Kölner Dom eine bedeutsame Möglichkeit sein, sich mit der Geschichte und dem Glauben dieses jungen Menschen zu verbinden, dessen Einfluss weit über sein kurzes Leben hinausreicht. Unser Partnersender Domradio überträgt ab 18.30 Uhr auf DOMRADIO.DE im Web-TV und auf ihrem Youtube- und Facebook-Kanal.

