В петък, 6 септември 2024 г., в централата на Обществото на Исус в Рим ще се проведе пресконференция, посветена на издаването на нова уникална книга: Вечността между пространството и времето – от съзнанието към пространството.

Светла Чалъкова - Ватикана

Университетът в Падуа, в сътрудничество с Ватиканската обсерватория, изследва концепцията за вечността от нови научни перспективи. Плодовете от това изследване са събрани в книга съдържа 24 статии от водещи световни учени в областта на физиката, психологията, философията и богословието. Сред авторите са лауреатите на Нобелова награда Джерард Хофт и Роджър Пенроуз, както и Федерико Фейгин, Мауро Д'Ариано, Габриеле Венециано, Масимо Качари, Джулио Гауги и Кърт Апел.

Книгата се обсъждат вечните въпроси за Бог и съзнанието във връзка с квантовата теория, черните дупки, инфлационната вселена, Големия взрив и теорията на струните. Напредъкът в неврологията и изкуствения интелект също е прегледан.

Изданието е резултат от международна конференция на тема вечност, която се проведе през май 2022 г. в рамките на магистърската програма Studies on Death and the End of Life на Университета в Падуа.

В пресконференцията ще участват редакторите и авторите на книгата: Габриеле Йонти, йезуит от Ватиканската обсерватория; Фабио Скардилио от Политехническия университет в Милано и Университета в Лайден; Инес Тестони, ръководител на магистърската програма по изследване на смъртта и края на живота в университета в Падуа; Андреа Таниола от Богословския факултет на Тривенето в Падуа.