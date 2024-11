Германия: Червена сряда за отстояване на правото на християнската вяра

Специални събития са планирани в катедралите на Фулда, Аугсбург и Падерборн

В сряда, 20 ноември, църквите в Германия (и не само) ще се осветят в червено, за да повишат осведомеността за твърде често забравяната драматична ситуация на християните по света, дискриминирани, преследвани и дори измъчвани заради вярата си. Инициативата, насърчавана всяка година от 2015 г. насам от папската Фонадация Aid to the Church in Need International (Помощ за Църквата в нужда) се разширява и провежда в много от 23-те страни, където Фондацията, основана през 1947 г., присъства с национални офиси.

Но целта на кампанията е не само буквално да насочи светлината на прожекторите към християните, чиято вяра се възпрепятства по различни начини в страните, в които живеят, но и да привлече вниманието като цяло към правото на религиозна свобода, все по-малко очевидно дори в християнския Запад. „Стотици милиони християни по света живеят в среда, в която са жестоко преследвани, дискриминирани или неспособни свободно да практикуват вярата си“, казва в изявление Флориан Рипка, директор на „Помощ за Църквата в нужда Германия“.

По изключение тази година датата съвпада с протестантския ден за молитва и покаяние, поради което папската организация, пожелава и се надява да бъдат организирани съвместни икуменически кампании.

В сътрудничество с епархиите на Фулда, Аугсбург и Падерборн, в допълнение към червеното осветление на местата за поклонение или техните фасади, са планирани големи събития в техните катедрали. Иракски, нигерийски и египетски християни ще разкажат за своя опит от преследванията. На 21-ви ноември в Берлин ще се проведе Молитвена вечер за мир в Светата земя с бенедиктинския отец Никодимус Шнабел от Йерусалим. Молитвени и информационни вечери за преследването на християните, както и червеното осветяване на църквите ще има не само през Червената сряда, но и през целия месец ноември.

Катедралата „Светия Спасител“ във Фулда ще бъде осветена в червено от 16 до 22 ноември. Отделът на Универсалната църква на епархията на Фулда е тазгодишният партньор за сътрудничество на кампанията. „Човешкото право на религиозна свобода включва свободата да изповядваш и практикуваш своята религия и мироглед, без да бъдеш преследван“, каза помощният епископ Карлхайнц Диез, епископски викарий на Универсалната църква. „Заедно с Помощ за църквата в нужда – продължи прелатът – ние от епархията на Фулда, по повод тазгодишната Червена сряда, ще привлечем вниманието към положението на християните по целия свят, на които е отказано това основно право“.

В сряда, 20 ноември, Помощ за църквата в нужда в Германия и епархията на Фулда организират литургия, която ще бъде анимирана от музикалната група Könige und Priester в катедралата на Фулда, с начален час 19.30 и под надслов One Heart - Red Wednesday Edition. Генералният викарий Кристоф Щайнерт ще ръководи литургията от името на епархията на Фулда.