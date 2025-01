Začel se je izobraževalni tečaj o postopkih za kanonizacijo

Dikasterij za zadeve svetnikov tudi letos organizira Studium, izobraževalni tečaj za postulatorje postopkov za beatifikacijo in kanonizacijo ter ostale, ki se želijo strokovno usposobiti na tem področju.

Studium – letos poteka že sedemintridesetič – se je začel v sredo, 8. januarja, z uvodnim srečanjem, med katerim sta udeležence nagovorila prefekt Dikasterija za zadeve svetnikov kardinal Marcello Semerraro in tajnik António Manuel Machado de Saldanha e Albuquerque. Letos je vpisanih 115 oseb, ki prihajajo iz 36 držav: 11 laikov, 32 redovnih sester, 66 duhovnikov, 4 posvečeni bratje in en diakon.

Tečaj, ki se bo sklenil 13. junija, je razdeljen na tri večje sklope: teološki, zgodovinski in pravni del. Prvo predavanje bo imel sam prefekt dikasterija, karidnal Semerraro, ki bo predstavil osnove teologije svetosti. Sicer pa se bo v naslednjih mesecih zvrstila vrsta predavateljev, ki bodo slušatelje sesnanili s temami in znanji, ki so nepogrešljivi za postopke za beatifikacijo. Teološki sklop bo namenjenen samemu pojmovanju svetosti v Svetem pismu, patristiki in drugem vatikanskem koncilu. V ospredju bodo seveda kreposti kot glavna znamenja svetosti, ter primeri mučeništva, čudeži in mistični pojavi.

Zgodovinski del Studiuma bo namenjen začetkom čaščenja mučencev, razvoju postopkov za kanonizacijo skozi zgodovino ter pobožnosti do relikvij.

Zadnji sklop predavanj je pravne narave. Slušatelji bodo seznanjeni z različnimi fazami in vrstami postopkov, najprej na škofijski ravni, zatem pa še rimski ravni, torej ko je postopek izročen v obravnavo Dikasteriju za zadeve svetnikov, s posebnim poudarkom na pripravi sklepnega odkumenta Positio.

Zadnja predavanja bodo povezana s temami, kot so finančno vodenje postopkov, sociologija svetosti, pravica do zasebnosti, načini komunikacije, priprava dokumentacije in drugo.