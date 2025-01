Vatikanski muzeji v jubileju pripravljajo vodene oglede za »romarje upanja«

Vatikanski muzeji se pripravljajo na sprejem številnih romarjev, ki bodo ob jubileju 2025 prišli v Rim in bodo želeli v svoj program vključiti tudi ogled papeških zbirk in Sikstinske kapele.

Vatican News

Da bi Vatikanski muzeji lahko sprejeli obiskovalce, katerih število se bo v svetem letu še povečalo, so omogočili hitrejši in varnejši način dostopanja. Kot zatrjuje direktorica Barbara Jatta, želijo »ponuditi zelo pristno in duhovno izkušnjo po poteh umetnosti in zgodovine, vere in lepote«. »Kot nas poziva papež Frančišek,« dodaja, »je naša prednostna naloga zagotoviti, da bo vsak naš gost v razstavljenih mojstrovinah lahko našel ne le estetsko doživetje, saj smo nedvomno muzejska ustanova, temveč tudi globoko občestvo duše, srca in duha.«

Vatikanski muzeji v svetem letu – od 20. januarja 2025 dalje – obiskovalcem ponujajo vodene oglede z naslovom »Romarji upanja«, kjer bo velik poudarek na pričevanjih, simbolih in »številnih znamenjih upanja«, ki jih je mogoče najti v zbirkah Vatikanskih muzejev.