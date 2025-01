Tako upanje jubileja postane konkretno

Od smrtnih kazni, spremenjenih v dosmrtne ječe v Združenih državah Amerike, do odprave smrtne kazni v Zimbabveju pa vse do razglasitve izpustitev na Kubi.

Andrea Tornielli

Nekaj ur pred odprtjem jubilejnih svetih vrat 24. decembra lani je predsednik Združenih držav Joe Biden sprejel odločitev, da 37 zapornikom v zveznih zaporih smrtno kazen spremeni v dosmrtno zaporno kazen. V začetku januarja sta bili objavljeni še dve dobri novici: guverner Severne Karoline je zaključil svoj mandat tako, da je 15 smrtnih kazni v svoji zvezni državi spremenil v dosmrtne ječe, v Afriki pa je zimbabvejski predsednik odpravil smrtno kazen v državi. Iz Kube pa je ob začetku svetega leta prišla novica o izpustitvi 553 zapornikov.

Tako zelo potrebujemo znamenja upanja, ki nam pomagajo dvigniti pogled od žalostne panorame vojn in nasilja: to milostno leto se ne bi moglo začeti boljše kot tako, saj gre za novice, ki krščanski jubilej povezujejo z njegovim svetopisemskim izvorom, kot je spomnil papež Frančišek v buli »Spes non confundit« ob napovedi svetega leta: »Vladam predlagam, naj v svetem letu sprejmejo pobude, ki vračajo upanje; oblike amnestije ali oprostitve kazni, katerih namen je pomagati ljudem ponovno pridobiti zaupanje vase in v družbo; programe ponovne vključitve v skupnost, ki naj jim odgovarja konkretna zavezanost za spoštovanje zakonov.« Gre za starodaven poziv, je pojasnil rimski škof in navedel Tretjo Mojzesovo knjigo, ki »izhaja iz Božje besede in se z vso svojo modrostno vrednostjo ohranja v prošnji za dejanja prizanesljivosti in osvoboditve, ki dopuščajo nov začetek: "Razglasili boste petdeseto leto za sveto leto in razglasili po deželi osvoboditev vsem njenim prebivalcem"«.

Amnestija, oprostitev kazni, pomilostitev gredo z roko v roki s ključnima besedama vsakega jubileja, ki sta usmiljenje in odpuščanje. Naš svet ju potrebuje bolj kot kdaj koli prej.