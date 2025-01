Romarji s križem jubilejnega leta (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

VATIKAN

Skozi sveta vrata vatikanske bazilike poromalo že več kot pol milijona vernikov

Dikasterij za evangelizacijo je objavil sporočilo za javnost s prvimi podatki o številu romarjev, ki so od začetka jubilejnega leta stopili skozi sveta vrata vatikanske bazilike. Do 6. januarja jih je bilo 545.532, v Rim pa so prišli z vsega sveta. Na stotine skupin vernikov je s posebnim križem jubilejnega leta v molitvi prehodilo romarsko pot, ki se prične na obnovljenem trgu Piazza Pia v bližini Angelskega gradu in se nadaljuje po Ulici sprave vse do bazilike svetega Petra.

Vatican News Kot je dejal msgr. Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo, ki mu je zaupana organizacija jubileja, gre za pomenljiv začetek. Skupine dajejo pomembno pričevanje, romarji pa hkrati čutijo tudi varnost in zaščito v mestu in okolici. Še naprej se namreč nadaljuje tesno sodelovanje Svetega sedeža in Dikasterija z italijanskimi in vatikanskimi varnostnimi silami ter z rimsko prefekturo. Od 5. januarja dalje, ko je potekalo odprtje svetih vrat v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, so za romarje odprta sveta vrata v vseh štirih papeških bazilikah: poleg svetega Pavla so to še bazilike svetega Petra, svetega Janeza v Lateranu in svete Marije Velike. Glede na dolge vrste vernikov Dikasterij sporoča, da se je potrebno za romanje skozi sveta vrata vnaprej prijaviti na spletni strani jubilejnega leta iubilaeum2025.va.

Prvi večji dogodek svetega leta bo jubilej vseh, ki delajo v svetu komunikacij, potekal pa bo od 24. do 26. januarja.