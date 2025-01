Nadškof Paglia o evgeniki: V središče postaviti človekovo dostojastvo

Prefekt Papeške akademije za življenje, msgr. Vincenzo Paglia, je v ponedeljek, 13. januarja 2025, nagovoril semeniščnike bogoslovnega semenišča v italijanskem mestu Lamezia Terme, ki so se udeležili študijskega seminarja na temo »Evgenika, med znanostjo, pravom in teologijo«. Poudaril je, da je v središče razmišljanja in delovanja treba postaviti človekovo dostojanstvo, ter spodbudil k vstopanju v sodobne znanstvene razprave.

Vatican News

»Prirojeno dostojanstvo vsakega človeka mora biti v središču našega razmišljanja in delovanja. Razprava, ki poteka med samimi strokovnjaki, že kaže na resne težave z obvladljivostjo algoritmov, ki obdelujejo ogromne količine podatkov. In ne govorim o etičnih vprašanjih, ki jih zastavljajo tehnologije, ki manipulirajo z genskim ustrojem in možganskimi funkcijami,« je dejal nadškof Vincenzo Paglia, ki je v svojem govoru poudaril vlogo znanja, na podlagi katerega »se razvijajo tako imenovane nastajajoče in konvergentne tehnologije (informacijske in komunikacijske tehnologije, biotehnologija, nanotehnologija, robotika), ki nam ponujajo velike možnosti za izboljšanje pogojev človeškega življenja«. Hkrati se že pojavljajo »kritike različnih oblik redukcionizma, ki bi želel celotno človeško mišljenje, čutenje in psiho razložiti na podlagi funkcionalne vsote njihovih fizičnih in organskih sestavin. To pa ne pojasnjuje nastanka pojavov izkustva in zavesti,« je izpostavil Paglia.

Pojasnil je, da nan ravno »v liniji kompleksnosti, po kateri psiche in techne medsebojno delujeta, to, kar ugotovimo o delovanju možganov, daje nove namige o načinu razumevanja zavesti (zavedanje sebe in sveta) in samega človeškega telesa: ni mogoče zanemariti prepletanja številnih odnosov med organskimi sestavinami, pa tudi telesa z okoljem, za globlje razumevanje celostne človeške razsežnosti«. To je tudi v skladu s pristopom, ki ga spodbuja okrožnica Laudato sì, ko izpostavlja celostno ekologijo, ki jo je treba povezati z vidikom bratstva, kot je to nakazano v okrožnici Fratelli tutti.

Kot je zatrdil nadškof Paglia, lahko iz podatkov empiričnih znanosti »črpamo napotke, ki usmerjajo antropološki razmislek tako na filozofskem kot na teološkem področju«. »Bilo bi v nasprotju z našim izročilom, če bi še naprej uporabljali kategorije, povezane s preteklostjo, ki nam ne omogočajo več razlage današnjih pojavov ali sporazumevanja v današnjih kulturah. Treba je modro in pogumno vstopiti v sodobne procese z namenom, da bi dediščino vere razumeli enako kot razum, vreden človeka. Odločilno je sodelovati v razpravi z vsemi subjekti, da bi bila razvoj in uporaba teh izrednih virov usmerjena v spodbujanje dostojanstva osebe in najbolj splošnega dobrega.«