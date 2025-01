Kardinal Semeraro o blaženem Janezu Merliniju: Združeval je kontemplacijo in akcijo

V nedeljo, 12. januarja 2025, je kardinal Marcello Semeraro, prefekt Dikasterija za zadeve svetnikov v papeški nadbaziliki Presvetega Odrešenika in svetega Janeza Krstnika ter evangelista v Rimu razglasil za blaženega Janeza Merlinija, duhovnika Misijonarjev predragocene krvi. Kardinal je svojo homilijo naslovil Združevanje kontemplacije in akcije.

Kardinal Marcello Semeraro

Združevanje kontemplacije in akcije

Homilija ob beatifikaciji častitljivega Janeza Merlinija

Cerkev danes obhaja praznik Jezusovega krsta, »v katerem je čudovito razglašen za Božjega Sina, ljubljenega, vode so posvečene, človek je očiščen in vse stvarstvo se veseli«. S temi besedami Rimski martirologij opiše to nedeljo, ki zaključuje božični čas. Gospod se nam danes ne kaže z deli in besedami, s čudeži in prilikami, ampak z dejanjem, polnim tišine, ki pa je med vsemi najbolj zgovorna: z molitvijo! Kot smo pravkar slišali med oznanjevanjem evangelija, je Jezus, medtem ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen, molil (prim. Lk 3,21).

Iz evangeljskih pripovedi in zlasti iz Lukovega evangelija vemo, da je bila molitev za Jezusa običajna drža, privilegiran prostor, v katerem je živel skrivnost svoje osebe in svojega poslanstva, življenjski prostor, v katerega postavlja svoje odnose z Očetom in z učenci. Jezus vedno moli k svojemu Očetu; nazadnje v Getsemaniju in na križu. Za učence moli, ko jih izbere in ko jih uči moliti … Vse to nam pove, da je Jezus učitelj molitve; še več, kot beremo v Katekizmu Katoliške Cerkve, nas on »ko moli, že uči moliti« (št. 2607).

V tem – danes to z veseljem priznavamo – je bil blaženi Janez Merlini njegov odličen učenec. Pričevanja, zbrana med postopkom za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo nam enoglasno pravijo, da ga je Gospod obogatil z darom molitve, molitve, ki je v njem navadno postala kontemplacija. Priča je izjavila: »Kričal sem in prosil za dovoljenje za vstop, pa mi ni niti odgovoril. Vstopil sem v sobo, se približal njemu, ki je molil brevir in ugotovil, da je kot zamaknjen, ne da bi se česa zavedal, in zato sem bil prisiljen z občudovanjem oditi iz sobe, ne da bi mogel govoriti z njim. Pripominjam, da je bil njegov obraz kot nasmejan in na nenavaden način lep« (Summ §129, str. 45). Mislim, da bi o našem blaženem na nek način lahko ponovili to, kar je o sv. Frančišku zapisal Tomaž Čelanski in to je, da je bil mož, ki je postal molitev (Vita seconda, 61; 95: FF 682).

Kljub temu pa je bil tudi mož dejanj in apostolata, zlasti v misijonskem pridiganju (zaradi tega ga je zelo cenil sv. Gaspare), bil pa je tudi človek odličnih voditeljskih sposobnosti in predvsem obogaten s krepostjo preudarnosti. Ta je med kardinalnimi krepostmi zares najbolj potrebna pri tistih, ki imajo vodstvene odgovornosti. To je vidik, ki ga je sv. Tomaž Akvinski posebej poudaril, saj je – kot je dejal – preudaren tisti, ki se zna odločiti, kaj je treba konkretno storiti in to zna modro storiti. O blaženem Janezu Merliniju priče v postopku za beatifikacijo pravijo, da je krepost preudarnosti vršil na zares izreden način. Preučeval je razmere, se posvetoval in posredoval na primeren način, in zlasti v za ljudi težkih odločitvah, z ljubeznijo (prim. Summ. §492-495, str. 191-192).

Med pričevanji sem s presenečenjem prebral tole: da »je Božji služabnik združil življenje Marte in Magdalene, tako da je bil tako v enem kot v drugem videti junaški« (Prav tam, §924,str. 370). V tistem času (smo v rednem postopku, ki je potekal v Albanu med letoma 1880 in 1905), je bilo običajno, da so Marijo, Martino in Lazarjevo sestro, izenačili z Marijo Magdaleno. Vendar moje presenečenje ni od tod. Prej je v spoznanju povezave med dvema tradicionalnima oblikama življenja: med tako imenovano »kontemplativna« in drugo, imenovano »aktivna«. Še danes nekateri o njiju govorijo kot o alternativnih oblikah življenja, čeprav sta dopolnjujoči in celo posledični. Giuliano Pomerio – duhovni učitelj iz 5. stoletja – je zapisal, da »z dejavnim življenjem napredujemo, s kontemplativnim pa dosegamo vrhove« (La vita contemplativa XII, 1). Papež Frančišek danes uči, da »je modrost srca prav v tem, da znamo združevati ti dve prvini: kontemplacijo in akcijo. Marta in Marija nam kažeta pot. Če hočemo življenje uživati z veseljem, moramo združevati ti dve drži. Po eni strani »biti pri Jezusovih nogah«, da bi ga poslušali, medtem ko nam razkriva skrivnost vsega; po drugi strani pa biti pozorni in pripravljeni na gostoljubje, ko gre mimo in potrka na naša vrata z obrazom prijatelja, ki potrebuje trenutek okrepčila in bratstva« (Angel Gospodov, 21. julij 2019). Blaženi Merlini je uresničeval tudi to »gostoljubje«. »V vsaki potrebi in nuji – izjavlja priča – je bilo dovolj, da si se obrnil nanj, da si se prepričal o vsej njegovi skrbi in prizadevanju, da bi ti pomagal, kot bi šlo za zanj samega in še bolje« (Summ. § 583, str. 228).

Predragi, to je nekaj vidikov življenja in duhovnosti novega blaženega, ki nam ga od danes Cerkev predlaga v prošnjo in posnemanje. Obstaja pa še eden, ki ga ne želim izpustiti in to je prijateljstvo, ki ga je živel zlasti s sobrati v redovni družini in z ljudmi, ki so mu bili zaupani v duhovno vodstvo in spremljanje. Imeni sv. Gaspareja del Bugalo in sv. Marie de Mattias sta simbolični zaradi njune posebne povezanosti z blaženim Janezom Merlinijem.

Nek srednjeveški rek pravi takole: Ubi est charitas et dilectio, ibi est sanctorum congregatio, »kjer se ljubimo in se imamo radi, tam srečamo svetnike«. Prihaja mi na misel: če je res, da svetniki prijateljujejo med seboj, bo tudi res, da prijateljstvo (tisto, združeno z dejavno ljubeznijo) dela svetnike. Gospod naj nam nakloni, morda v ugodnem času tega »svetega leta«, za katerega nam je papež tudi pisal, »da moramo biti 'polni upanja', da bomo verodostojno in na privlačen način izpričevali vero in ljubezen, ki ju nosimo v srcu; da bo vera vesela, ljubezen navdušena; da bo vsak sposoben podariti vsaj nasmeh, dejanje prijateljstva, bratski pogled, iskreno poslušanje, zastonjsko uslugo, vedoč, da v Jezusovem Duhu lahko to postane rodovitno seme upanja za tistega, ki ga prejme.« (Spes non confundit, št. 18). Amen.