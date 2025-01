Kardinal Gugerotti v Sirijo ponesel bližino svetega očeta

Kardinal Claudio Gugerotti, prefekt Dikasterija za vzhodne Cerkve, se je od 24. do 29. januarja 2025 kot posebni papežev odposlanec mudil v Siriji. Obiskal je mesta Damask, Alep ter Homs in sicer z namenom, da bi tamkajšnjim katoličanom prinesel bližino svetega očeta, ki še naprej moli zanje.

Vatican News

Damask in Alep

Prefekta sta spremljala njegov osebni tajnik p. Emanuel Sabadakh in tajnik Dikasterija nadškof Michel Jalakh. Kardinal Gugerotti je skupaj z apostolskim nuncijem kardinalom Mariem Zenarijem v Damasku in Alepu molil s katoliškimi škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter verniki v posameznih katedralah: grkomelkitski, maronitski, kaldejski, sirski, armenski in latinski. Srečal se je tudi z voditelji, duhovniki, redovniki in laiki skupnosti ter s tistimi, ki si prizadevajo za spodbujanje karitativnosti v krajevnih cerkvah.

25. januarja, na praznik spreobrnjenja apostola Pavla in ob koncu tedna molitve za edinost kristjanov, je kardinal vodil evharistično bogoslužje v cerkvi sv. Pavla, ki stoji na mestu, kjer je apostol narodov ob srečanju z Jezusom doživel prelomnico v svojem življenju. Med homilijo je dejal, da moramo verjeti, »da se bodo na tem svetu tudi tisti, ki so proti nam, spreobrnili, našli pot in razumeli, katera je pot, ki vodi v nebesa«.

Srečanje z verniki

V svojem prvem govoru v Alepu je kardinal poudaril, da je »pravičnost dejavna ljubezen in dejavna ljubezen pravičnost« ter dejal, da je pretresljivo videti, kakšno nasilje je doživela Sirija in revščino, ki jo je le-to povzročilo. Dodal je, da ga je papež Frančišek poslal v Sirijo tudi zato, da se zahvali vsem, ki so v ubogih in preziranih prepoznali Jezusa. Hkrati je povabil naj velikodušnost, solidarnost in gostoljubnost postanejo orodje sprave.

Vloga mladih

O temeljni vlogi sirskih Cerkva pri odpravljanju razdeljenosti in celjenju ran v družbi je papežev odposlanec govoril tudi na srečanju z duhovniki, redovnicami in redovniki v melkitski katedrali v Alepu. Dejal je, da je njihova naloga, da pogumno in skrito podpirajo ne le svoje vernike, temveč vse komponente sirske družbe, da bi lahko vsi sodelovali v občutljivem procesu tranzicije. Kardinal je tudi tokrat ponovil besede svetega očeta, da mora biti Cerkev »v izhodu«, si znati umazati roke, biti velikodušna do pomoči potrebnih in ustvarjalna pri predlogih za spremembe. Mladi Sirci, tako kristjani kot muslimani, so po besedah prefekta Dikasterija za vzhodne Cerkve upanje za prihodnost mirnega in uspešnega sobivanja v tej mučeni državi, vendar pa potrebujejo podporo, izobraževanje in vključevanje. Škofe in vernike je povabil, naj pripravijo konkretne in učinkovite projekte, ki jih bo mogoče uresničiti tudi s pomočjo Svetega sedeža.

Kristjani v Siriji polnopravni državljani

Pred odhodom iz mesta se je kardinal Gugerotti srečal z armenskim pravoslavnim nadškofom v Alepu Magarjem Aškarjanom. Med bratskim in prisrčnim pogovorom je nadškof podelil svoje skrbi in pričakovanja glede političnega in družbenega razvoja v državi. Poudaril je, da mora biti Sirija dežela, v kateri se bodo vsi kristjani čutili polnopravni državljani.

Homs

27. januarja, na dan, ko je Evropska unija podprla postopno odpravo sankcij proti Siriji, se je kardinal Gugerotti v Homsu udeležil plenarnega zasedanja sirskih škofov. Kot je dejal msgr. Jaques Mourad, sirski katoliški nadškof v Homsu, gre za novico, ki omogoča ponovno upanje, saj so sicer prišli do točke, ko so pogoji za življenje postali nemogoči za prebivalce. Msgr. Mourad, nekdanji menih samostana Mar Mousa, ki so ga leta 2015 ugrabili džihadisti, upa, da bo ta odločitev pozitivno vplivala na tranzicijo. Poudaril je, da država potrebuje nov začetek in z odpravo sankcij se bo po njegovih besedah morda lahko začela tudi obnova Sirije.

Obnova Homsa

Homs leži natanko na pol poti med Damaskom in Alepom in danes ruševine jasno govorijo o posledicah 14 let trajajoče vojne: ena polovica središča in obrobja mesta je izravnana z zemljo, druga polovica pa je močno poškodovana. Ne glede na vse pa življenje teče dalje. Kot je za Vatican News povedala ena izmed prebivalk, ki se je z možem in dvema hčerkama vrnila iz Libanona, z možem zaslužita približno 20 dolarjev na mesec, medtem ko štiričlanska družina za dostojno življenje potrebuje vsaj 300 dolarjev. Tako v Homsu kot v Alepu so oblast prevzeli pripadniki milice, ki so prisotni in jasno vidni na ulicah, vendar pa so v provinci še vedno prisotne tudi skupine Al Kaide. Kot je povedal župnik iz bližine Homsa, se ljudje sedaj ne soočajo z vsesplošnim preganjanjem, temveč z nasiljem nad posameznimi krščanskimi družinami z namenom, da bi jih pregnali.