Jubilej. 1600 brezdomcev na predpremieri muzikala o Bernardki Lurški

Od 16. januarja 2025 bo v avditoriju na Ulici sprave v neposredni bližini Vatikana na ogled muzikal o Bernardki Lurški. Predpremierno so si predstavo v torek, 14. januarja, popoldan ogledale revne družine, begunci in prostovoljci, ki jih je povabila Apostolska elemozinerija.

Vatican News

Kardinal Konrad Krajewski, papežev elemozinjer, je za Vatican News dejal, da je lepo, »da so si predstavo kot prvi ogledali revni, saj imajo ti prednost tudi v evangeliju«. Okoli 1600 gledalcev, ki so vstopnice prejeli v prenočiščih, menzah in skupnostih, kjer živijo, je predpremierno videlo muzikal, ki je v Franciji doživel velik uspeh in je vključen tudi v uradni program jubileja. Ob koncu predstave so misijonarke ljubezni tistim, ki so želeli, podarile vrečko z večerjo.

Željo po tem, da bi muzikal lahko ponudili na ogled revnim, je prejšnji mesec kardinalu Krajewskemu izrazila Fatima Lucarini, ki je odgovorna za produkcijo muzikala v Italiji. Predstava bo v Rimu na sporedu en mesec, nato pa bo gostovala še v Neaplju (8. marec 2025), Bariju (15. in 15. marca 2025) ter Torinu (28., 29. in 30. marca 2025). Prihodnje leto bo muzikal o Bernardki Lurški na ogled tudi v Združenih državah Amerike in v Latinski Ameriki.

V središču predstave, ki temelji na uradnih dokumentih, je zgodba Bernardke Soubirous, 14-letnega dekleta, ki je 11. februarja 1858 ob bregovih francoske reke Gave v votlini Massabielle zagledalo v belo oblečeno Gospo, ki se je v poznejših prikazovanjih predstavila kot Brezmadežno spočetje. Muzikal poudarja odločenost dekleta, ki je med dolgimi zasliševanji policije in cerkvenih oblasti zagovarjalo resnico. Pri 24 letih je vstopila v samostan usmiljenih sester v Neversu, kjer je umrla v starosti 35 let.