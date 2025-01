Gallagher v Kongu: Papež ljubi to državo; gradite pravičnejšo in enotnejšo družbo

Nadškof Paul Richard Gallagher, vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, se je od 11. do 14. januarja 2025 mudil na obisku v Brazzavillu, prestolnici Republike Kongo. V nedeljo, 12. januarja, je nadškof na trgu pred katedralo vodil slovesno sveto mašo ob Jubileju cerkvenih gibanj, zadnji dan pa je bil prisoten na slovesnosti ob začetku dela mešane komisije za izvajanje okvirnega sporazuma.

Vatican News

Maša na trgu

Nedeljske svete maše so se udeležili tudi brazzavilski nadškof Bienvenu Manamika, predsednik Kongovske škofovske konference, nuncij Javier Herrer Corona, kongovski škofje in nekateri člani vlade ter množica vernikov, zlasti iz različnih cerkvenih stvarnosti, ki so animirali slovesnost z glasbo, petjem in tradicionalnimi plesi.

Papežev pozdrav in zahvala

Na začetku homilije, v središču katere je bila tema upanja, je tajnik za odnose z državami navzočim prenesel pozdrave in blagoslov svetega očeta, ki po njegovih besedah »z veliko pozornostjo spremlja življenje kongovskega ljudstva«. Poudaril je, da jih ima papež rad in jim je blizu, ter nadaljeval: »Papež Frančišek misli na vse vas, dragi bratje in sestre kongovske katoliške skupnosti. Dobro pozna vaša pričakovanja in upanja za mir in bratstvo. Blizu vam je v težkih trenutkih, ko je vaš duh vztrajnosti na preizkušnji zaradi naravnih nesreč ter težkih življenjskih in družbenih razmer.«

Sveti oče se vsem prebivalcem in Cerkvi prav tako zahvaljuje, da pričujejo evangelij ter si prizadevajo graditi pravičnejšo in bolj bratsko družbo. Poleg tega jim želi, da bi jubilejno leto okrepilo njihovo vero in razsvetljevalo pot celotne Cerkve v Kongu k svetosti.

Pričevalci vere: kardinal Emile Biayenda

Nadškof Gallagher je ob tem dodal, da v Kongu ni manjkalo pričevalcev vere. Spomnil je na Božjega služabnika Emila Biayenda, kongovskega kardinala, ki je bil žrtev plemenskih sporov ter je bil v noči z 22. na 23. marec leta 1977 umorjen v starosti 50 let. Njegov grob, ki se nahaja v brazzavilski katedrali, je takoj po prihodu v Kongo obiskal tudi vatikanski tajnik za odnose z državami. V homiliji je zaželel, da bi na njegovo priprošnjo »prepoznali Božjo navzočnost v naši družbi: da bi jo prenovili, preoblikovali, naredili za vedno bolj pravično, odprto in združeno«.

Jubilejno leto, čas spreobrnjenja

Zatem je poudaril, da je sveto leto »privilegiran čas Gospodovega usmiljenja, spreobrnjenja in upanja; radikalno povabilo, da bi se zbudili iz sna navad; da bi osvobodili svoje srce vsega, kar nam preprečuje, da bi resnično pričakovali Gospodov prihod v našem življenju ter bi ga prepoznali prisotnega med nami«. Navzoče je povabil, »da bi z obnovljenim zagonom nadaljevali pot evangelizacije« ter »spoštovali stvarstvo, z vsemi vzpostavljali vezi bratstva, udejanjali pravičnost in karitativnost, pomagali najšibkejšim in najrevnejšim«.

Povabilo mladim

Ob koncu homilije je nadškof Gallagher nagovoril mlade in ponovil besede, ki jim jih navadno nameni sveti oče: »Ne dopustite, da vam ukradejo upanje!« »Ne pustimo si ukrasti upanja«, je ponovil nadškof Gallagher in dodal: »Povzdignimo oči h Gospodu! Ne dopustimo, da nas vsakodnevne težave vzamejo pogum! Ne obupajmo nad prihodnostjo! Pojdimo naprej kljub obiram in dogodkom, ki nas lahko žalostijo.«

Druga srečanja

Sveti maši v nedeljo je sledilo srečanje s Kongovsko škofovsko konferenco, naslednji dan pa vljudnostni obisk pri predsedniku republike Denisu Sassouju N'Guessu ter pri premierju Anatolu Collinetu Makossu. Vatikanski tajnik za odnose z državami se je srečal tudi z ministrom za zunanje zadeve ter z ministrom za mednarodno sodelovanje in spodbujanje javno-zasebnega partnerstva. V torek, 14. januarja, pa se je udeležil slovesnosti ob začetku dela mešane komisije za izvajanje okvirnega sporazuma. Gre za sporazum, ki je bil podpisan leta 2017 in je v veljavo stopil leta 2019 ter priznava Cerkev in njene ustanove kot pravno osebo ter varuje njihovo neodvisnost in samostojnost.