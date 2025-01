Apostolski vizitator: Pridite v Medžugorje, ker je kraj milosti

Intervju z nadškofom Aldom Cavallijem, apostolskim vizitatorjem v Medžugorju. On je tudi tisti, ki je sodeluje pri objavi sporočil, ki jih pripisujejo Mariji. Nedavni dokument Dikasterija za nauk vere »Kraljica Miru« po njegovih besedah zelo jasno pravi: Pojdite v Medžugorje, ker je kraj milosti.

Nadškofova izkušnja življenja v Medžugorju

Nadškof Cavalli, ki v župniji Medžugorje živi nekaj let in tam srečuje romarje, je najprej spregovoril o svoji izkušnji. »Nikoli nisem bil v Medžugorju. Vendar sem Italijan in kot mnogi drugi sem imel tudi sam stik s tistimi, ki so šli tja. Vedno sem opazil, da so bili ljudje po tem, ko so se vrnili iz Medžugorja, bolj dejavni na duhovni in človeški ravni: v cerkvi, pri katehezah, pri opravljanju dobrih del. Bili so veliko bolj vključeni kot prej. V Medžugorju živim tri leta: to je običajen kraj, tam ni nič posebnega, po milosti je postal duhovni kraj, kamor prihajajo ljudje z vsega sveta. Pridejo in tam začnejo moliti. Vstopijo v občestvo z Gospodom Jezusom in Devica Marija jih spremlja. Gre za preprosto molitev: želijo spremeniti življenje, živeti bolje kot prej, želijo razrešiti ali se dobro soočiti s težavami, ki jih imajo. Gre za spremembo, ki se imenuje spreobrnjenje in se uresničuje zlasti v zakramentu sprave. To se običajno dogaja v Medžugorju.«

Vsi romarji imajo isti namen: srečati Gospoda in Marijo

V nadaljevanju pogovora je beseda tekla o romarjih. Nadškof je dejal, da so med njimi tako mladi kot odrasli, vsi pa pridejo z enim samim namenom: da bi srečali Gospoda in Devico Marijo. »Ničesar ni, kar bi si lahko ogledali ali obiskali, da bi lahko šlo za verski turizem. Tukaj mladi in odrasli začnejo moliti. Spominjam se dogodka izpred treh let: bilo je februarja, ko sem komaj prišel v Medžugorje. Medtem ko sem stal med klopmi na prostem za cerkvijo, je prišla družina iz Latinske Amerike s 15-letnim fantom, ki je bil upornik, pravi upornik! Po petih minutah pa se je prišel spovedat ... in starši so ga začudeno pogledali. To je kraj milosti, ki ga je Gospod izbral, da bi se z Njim srečali.«

Duhovni sadovi. Lani dva milijona romarjev

Apostolski vizitator v Medžugorju je zatem spregovoril o dokumentu Dikasterija za nauk vere »Kraljica miru«, ki ga je potrdil papež Frančišek in se ne izreka o nadnaravnosti, temveč se osredotoča na duhovne sadove. »Papežev "nihil obstat" pomeni: pojdite, pojdite, pojdite! Pojdite tja, ker je to kraj milosti, kjer se srečaš z Gospodom in se Gospod sreča s teboj. Dikasterij je preučil dve točki, ki ju je mogoče dokumentirati. Prva zadeva sadove. V Medžugorje prihaja na tisoče ljudi z vsega sveta. Lani je prišlo dva milijona odraslih in mladih. Skoraj 50.000 duhovnikov je prišlo molit, da bi se spreobrnili. Poleg tega so zelo pomembni sadovi tudi številni duhovni poklici. Je veliko ljudi, ki moli. Drugi element, ki so ga preučili, pa so sporočila. Pregledali so jih in ugotovili, da so vsa v skladu z našo vero. Zelo pozitivni sadovi in pozitivna sporočila za vero: zato se lahko reče, da je Medžugorje kraj milosti.«

Kako poteka objava Marijinih sporočil

Nadškof Cavalli je vključen tudi v objavo Marijinih sporočil, ki jih posredujejo enkrat mesečno. Za Vatican News je povedal, kako poteka ta postopek. »To je zelo preprosto: sporočilo oseba, ki ga je prejela, zapiše in mi ga pošlje. Je v hrvaščini in takoj mi ga prevedejo v italijanščino. Ta proces je zelo zanimiv. Gre za vsaj dve zelo pomembni človeški posredovanji: zato vedno govorimo o "domnevnih sporočilih", četudi smo jim naklonjeni do te mere, da na koncu sporočila napišemo "s cerkveno odobritvijo". Toda pozor, sporočila imenujemo "domnevna", ker gredo skozi dve človeški posredovanji: sporočila ne napiše Marija, napiše ga oseba, ki ga prejeme. Drugo posredovanje pa je prevod iz hrvaščine v italijanščino: to sta dva popolnoma različna jezika. Mi rečemo, da je sporočilo dobro, da je v skladu z vero, ter povabimo ljudi, naj ga preberejo in meditirajo, ker je pozitivno. Razodetju ničesar ne doda, ampak ga obogati. Pomaga bolje živeti vero danes.

Dikasterij za nauk vere je maja lani objavil pravila, ki so temeljnega pomena za razumevanje odločitve glede Medžugorja. Spomnil je, da je prva stvar razodetje, Božja beseda, samo Sveto pismo, in da se je to razodetje končalo s knjigo Razodetja. To pa ne pomeni, da Sveti Duh ne more uporabiti zasebnih sporočil in razodetij, ki so zaupana ljudem in ki pomagajo bolje uresničevati edino pravo razodetje. Nič od tega ničesar ne doda razodetju, lahko pa je koristno. Zato so sporočila pomembna.«

O vidcih

Na vprašanje, če pozna medžugorske vidce, je apostolski vizitator odgovoril pritrdilno. Po njegovih besedah gre za preproste in dobre osebe, ki imajo svoje družine in tudi težave, s katerimi se soočajo vse družine. Na očitke nekaterih, da nihče izmed vidcev ni postal duhovnik ali redovnica, je odgovoril, da ima vsak svojo poklicanost, svoje poslanstvo. Ponovil je, da so vidci preproste osebe, vsak izmed njih pa na svoj način raste v veri, postajajo vedno modrejši.

Aktualno sporočilo Medžugorja: mir

Sporočilo Medžugorja je zelo aktualno, saj je Marija zase dejala, da je »Kraljica Miru«. Nadškof Cavalli je spomnil na eno izmed prvih domnevnih sporočil iz leta 1981, ki je po njegovem prepričanju zelo globoko. »Takole pravi: mir, mir, mir. Naj vlada mir: pozor, ne med nami, ampak med Bogom in nami, potem pa tudi med nami. To je bistveno. Ko so Izraelci prišli iz Egipta, je Bog po Mojzesu dejal: če hočete živeti svobodno, morate upoštevati določena pravila, to so zapovedi. Bog je za mir temeljnega pomena. V zapovedih imamo malo naročil, kako živeti: spoštovati življenje in ne ubijati, družina je temeljna oporna točka, medsebojno spoštovanje. Če živimo tako, živimo v miru. Če pa ne živimo tako, obstajajo vojne.«

Dialog: spoznavanje in ohranjanje identitete

Sporočilo Medžugorja pa je pomembno tudi zato, ker se je domnevno prikazovanje zgodilo v deželi, kjer sobivajo različne vere in narodnosti in ki jo je v nedavni zgodovini zaznamovalo strašno nasilje. »Beseda, ki jo veliko uporabljamo, se imenuje dialog. Vendar kaj pomeni dialog? Dia logos, dialog med nama, vendar pa logos pomeni: jaz ti predstavim svojo identiteto, svoj način življenja, razmišljanja, verovanja, delovanja. Ti mi predstaviš svojo identiteto. V dialogu spoznavamo drug drugega, pri čemer vsak ohranja svojo identiteto. Če izgubimo svojo identiteto, ni več dialoga. Takrat pride do tragedije. Tam so različne vere, različni načini življenja. Moramo biti v dialogu. In mi imamo v Medžugorju jasno identiteto: Gospod Jezus Kristus je za nas edini Gospod.

Spoznal sem, da je tam milost. Da nas Gospod vedno spremlja s svojo milostjo. Naučil sem se, da ima Gospod v našem življenju načrt in nas spremlja. Ima nas rad.«

Pomen vere preprostih ljudi

Ob koncu intervjuja je apostolski vizitator v Medžugorju spregovoril še o pomenu vere preprostih ljudi in ljudskih pobožnosti, ki je izražen tudi v že omenjenih novih pravilih Dikasterija za nauk vere. »Če postavimo zelo močne referenčne točke vere, to zelo obogati ljudsko pobožnost: torej če postavimo za referenčno točko Božjo Mater in za absolutno referenčno točko Gospoda Jezusa Kristusa. Božjo Mater, ki te spremlja k temu srečanju. Ko pridejo preprosti ljudje z vsemi svojimi težavami, se srečajo z Božjo Materjo, ki je trpela tako kot oni. Skoraj v vsaki župniji je podoba Žalostne Matere Božje: ona, ki je trpela kot ti in te spremlja k Gospodu Jezusu, ki ti daje moč za dobro življenje. Spremeniti življenje ne pomeni, da pustiš družino, službo ... Ko se vrneš v svoje prejšnje življenje, si notranje spremenjen. Veš, da z Gospodom lahko soočiš težave. To je vera preprostih. Tu so rožni venec, evharistija in adoracija. Lansko poletje sem imel pred seboj med 30 in 40 tisoč mladih, ki so bili v popolni tišini v adoraciji. Tam, v tistem spremenjenem kruhu, je resnična, substancialna navzočnost Gospoda Jezusa Kristusa. On gleda mene, jaz gledam njega, On govori meni, jaz govorim njemu. Koliko ljudi mi je reklo: "Tam sem slišal, Gospoda, ki mi je govoril".«