VATIKAN

Vatikanska atletika pripravila večerjo za brezdomce

Športniki Vatikanske atletike so praznik Brezmadežne, 8. decembra, preživeli z brezdomci v zavetišču Palazzo Migliori, ki se nahaja v neposredni bližini Trga svetega Petra. Skupaj s predstavniki Rimskega maratona so kuhali za približno petinštirideset gostov karitativne strukture in z njimi tudi večerjali ter tako skupaj preživeli čas prijetnega in sproščenega druženja. Prisotna sta bila tudi novoimenovani kardinal Jean-Paul Vesco in kardinal Kondrad Krajewski.

Vatican News Predsednik Vatikanske atletike Giampaolo Mattei je pojasnil, da so športniki s svojo navzočnostjo želeli ustvariti izkušnjo bratstva. »Gre za slog solidarnosti, na katerem sloni projekt odprte športne skupnosti, ki na praznični dan ne pozablja na najrevnejše, kot nas pogosto opominja papež Frančišek.« Mattei dodaja, da je bil večer poseben tudi zaradi navzočnosti novoimenovanega kardinala Jean-Paula Vesca, alžirskega metropolita, ki je svojo novo službo kardinala začel kot služenje najrevnejšim. Kardinal Vesco se je vsem zahvalil za topel sprejem ter dejal, da je bil povabila zelo vesel, saj je lahko z njimi podelil »dar svojega novega imenovanja«. »Okoli sebe sem začutil veliko ljubezni,« je zatrdil. Hiša Palazzo Migliori je bila dolgo časa zapuščena. Pred petimi leti pa je na željo papeža Frančiška postala toplo in gostoljubno bivališče za brezdomce. Strukturo upravljata Dikasterij za karitativno služenje in Skupnost svetega Egidija, pomoč pa nudijo številni prostovoljci, ki se vsak dan izmenjujejo v kuhinji in poleg toplega obroka gostom ponudijo tudi iskreno pozornost in bližino. Carlo Santoro, odgovoren za zavetišče, pojasni, da prednost dajejo zlasti najstarejšim osebam, saj je spati na ulici zanje še posebej tvegano. Skupaj z njimi poskušajo najti rešitve, da bi jim olajšali položaj brezdomstva. Zgodb je veliko, pripoveduje Santoro: skoraj devetdeset letna gospa živi v zavetišču skoraj ves čas, nekateri lahko pridejo že pred 19. uro, ker potrebujejo zdravstveno oskrbo. Imajo pa tudi primere, ko so brezdomcem pomagali, da so se vrnili nazaj k svojim družinam, nekaterim pa so našli tudi možnosti skupnega bivanja. Vendar pa vsi brezdomci ne želijo noči prebiti v zavetišču, mnogi raje spijo okoli Berninijevega stebrišča. Veliko jih ima šotore, ki so jih prejeli od apostolske elemozinerije. Kardinal Konrad Krajewski pojasni, da bi se tudi zanje lahko našla rešitev, a mnogi raje ostajajo tam, da bi bili – kot pravijo – bliže papežu Frančišku. To seveda ni pravi razlog, dodaja Krajewski, saj mnoge osebe nosijo težo psiholoških stisk, zaradi katerih raje ostajajo na ulici. »Poskušamo pomagati tudi njim, vsi so dobrodošli v naših ustanovah. Vendar pa jih je treba prepričati, da ostanejo pri nas,« je še dejal kardinal Krajewski. Kard. Jean-Paul Vesco