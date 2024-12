Svet kardinalov o kolegialnosti, vlogi žensk, nuncijih ter situaciji v svetu

2. in 3. decembra 2024 je v Domu svete Marte potekalo zasedanje sveta kardinalov. Poleg papeža Frančiška so bili navzoči vsi kardinali člani in tajnik sveta.

Vatican News

Na srečanju so obravnavali različne teme. S kardinalom Semerarom so govorili o kolegialnosti v Cerkvi, torej o odnosu med delno Cerkvijo in cerkvenimi skupnostmi, nato pa nadaljevali s skupnim pogovorom o nedavno zaključeni sinodi. Poleg tega je bila obravnavana tema o vlogi žensk v Cerkvi, pri čemer so povzeli vprašanja, ki so se pojavila na zadnjih štirih zasedanjih sveta kardinalov. Ob koncu so čas namenil preučevanju in izvajanju načel in meril apostolske konstitucije Praedicate evangelium v škofijskih kurijah ter temi »Vloga papeških predstavnikov s sinodalno-misijonarskega vidika«. Pogovor je vodil kardinal Gracias, predsednik pristojne študijske skupine.

Tudi tokrat je bilo zasedanje priložnost za celovit premislek o razmerah v Cerkvi in svetu na različnih področjih, od koder prihajajo kardinali, ter za podelitev o zaskrbljenosti in upanju glede trenutnih razmer, povezanih s konflikti in krizami.

Naslednje srečanje sveta kardinalov bo potekalo v mesecu aprilu 2025.