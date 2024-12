Prva adventna meditacija patra Roberta Pasolinija z naslovom: Vrata začudenja

P. Roberto Pasolini OFMCap, novi pridigar papeške hiše, je imel v petek, 6. decembra 2024, v dvorani Pavla VI. in v navzočnosti svetega očeta Frančiška za Rimsko kurijo prvo adventno meditacijo z naslovom Vrata začudenja.

P. Roberto Pasolini OFMCap

Vrata začudenja

Advent 2024 – prva meditacija

1. Glas prerokov

V adventnem času pri bogoslužju poslušamo številna preroška besedila, ki nam želijo ponovno odkriti začudenje nad skrivnostjo učlovečenja: prihod in vrnitev Gospoda Jezusa v svet in v zgodovino. Ta besedila so polna čara in pogumnega upanja, v katerih preroki, možje, ki jih je Bog izbral in poklical, da bi dali glas njegovi Besedi, skušajo oživiti ljudstvo z razvnemanjem še ne znanih predstav in pogledov.

Glasovi prerokov oznanjajo Gospoda,

ki vsem ljudem prinaša dar miru.

Glej, nova luč se vžiga v jutru,

glas odmeva: kralj slave prihaja.

V svojem prvem prihodu nas je Kristus prišel rešit,

ozdravit rane telesa in duha.

Na koncu časov se bo vrnil kot sodnik;

svojim zvestim služabnikom bo dal obljubljeno kraljestvo.

Kdo pa so preroki? V zgodovini odrešenja se preroki pojavljajo kot odločilne osebnosti, saj »znajo samo oni preskrbeti ključ za razumevanje pomena človeških dogodkov, v njihovih pozitivnih in predvsem tragičnih ozadjih«.[1] Preroki so možje, ki jih je Bog poklical, da opazujejo in oznanjajo, v kateri smeri se po Božjem načrtu in njegovi volji giblje zgodovina. Orodje, s katerim preroki opravljajo svojo službo, je beseda. Po eni strani je ta beseda močna, ker sporoča Božji pogled in sodbo nad resničnostjo. Po drugi strani pa je njihova beseda skrajno šibko orodje, ki ne more vsiljevati Božje misli, ampak jo samo predlagati.

Nič ni slabotnejšega od besede; predstavlja tri plati slabotnosti. Je veter, ki niha, ki ga omejuje razdalja, ki je zaprt v meje jezikov, ki traja trenutek in je podvržen neštetim motnjam. Slaboten je človek, ki jo izgovarja, če nima bogastva, ki bi ga priporočalo, ali vojske, ki bi ga podpirala ali sodišč, ki bi ga potrjevala. Slabotna je zato, ker nagovarja predvsem človeška srca, počasna ali brezvoljna, trdovratna ali strahopetna. Slabotna je, ker lahko tisti, ki jo mora izgovoriti, pobegne (kot Jona) ali molči (kot Jeremija); ker lahko tisti, ki bi jo moral slišati, zapre ušesa ali zakrkne srce; ker ko je izgovorjena, neha obstajati.[2]

Sporočil prerokov - naj gre za svarila, prerokbe ali videnja - ni mogoče poslušati površno ali raztreseno. Njihova moč je tolikšna, da izključuje vsako možnost brezbrižnosti: kdor jih sprejme, se znajde na razpotju med odprtostjo in sprejemanjem ali zaprtostjo in zavračanjem. To je veljalo za Izraela v starodavnosti in danes še naprej velja za Cerkev. A zakaj se vse to dogaja? Ker vsak preroški izrek teži k temu, da spodbudi srečanje in pogovor med dvema svobodama: med Božjo svobodo, ki je vedno zvesta svoji zavezi, in človekovo svobodo, ki je v odgovoru na klic pogosto negotova in obotavljiva. Kaj pa se zgodi s človekom, ki prisluhne preroški besedi? To lepo osvetljuje vrstica iz psalma.

»Eno je Bog govoril, to dvoje sem slišal« (Ps 62,12)

Ta modrostni rek opisuje, kako se glas prerokov dotakne naše občutljivosti. Ko oni govorijo, je kot bi istočasno zaznavali dva glasova: enega, ki nas tolaži in dviga, in drugega, ki nas vznemirja in nam očita. Prav ta protislovnost se pokaže v izkušnji Jeremija, ki je v trenutku klica, ko naj postane prerok v Izraelu, uspel premagati svoj začetni odpor.

Potem je Gospod iztegnil svojo roko

in se dotaknil mojih ust;

Gospod mi je rekel:

»Glej, svoje besede polagam v tvoja usta.

Glej, postavljam te ta dan nad narode in kraljestva,

da ruješ in podiraš,

da uničuješ in rušiš,

da zidaš in sadiš« (Jer 1,9-10).

Jeremija je prestrašen pred nalogo, da bi govoril ljudstvu, saj se zaveda, da bi njegove besede morale dati dvojni učinek: rušiti, da bi potem mogle tudi graditi. Prav to je protislovje vsakega preroškega glasu, ki je očiten na vseh velikih straneh Svetega pisma, od velikih do malih prerokov. Ko prerok govori v Božjem imenu, njegove besede vedno vsebujejo del obtožbe, odločen poziv k odgovornosti in pravičnosti. Vendar se ta opozorilni in grozilni ton pogosto nepričakovano spremeni v odprtost upanja: Bog ponovno potrdi zvestobo svoje ljubezni in ljudstvu ponudi novo priložnost, da sprejmejo dar zaveze.

Težava, na katero naletimo pri poslušanju preroške besede, izhaja iz njene komunikativne zgoščenosti, ki teži k obnovi dinamike našega spreobrnjenja k Bogu. Naše srce se namreč nagiba k temu, da se prestraši in zapre pred premočnimi spodbudami. Naivno bi bilo misliti, da je ta zaprtost odvisna zgolj od strogih tonov, s katerimi preroki pretresajo našo vest. V resnici odkrijemo, da smo gluhi in neodzivni tudi - in zlasti - kadar Božji glas skuša odpreti kanale upanja. Sprejem dobrih vesti nikakor ni takojšen, zlasti kadar je bila resničnost dolgo časa zaznamovana s trpljenjem, razočaranji in negotovostjo. V naša srca se pogosto prikrade skušnjava, da verjamemo, da se ne more zgoditi nič novega, in podžiga subtilen cinizem.

»Nečimrnost čez nečimrnost«, pravi Pridigar,

»nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost!«

Kakšen dobiček ima človek od vsega svojega truda,

s katerim se muči pod soncem?

Rodovi odhajajo, rodovi prihajajo,

svet pa vedno ostaja.

Kar je bilo, bo spet,

kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo,

nič ni novega pod soncem (Prd 1,2-4.9).

Pa vendar nas glas prerokov doseže prav tukaj, kjer smo v skušnjavi, da bi verjeli, da nam resničnost ne more več ponuditi novih žarkov luči, da se obljube, ki smo jim poskušali verjeti, ne bodo mogle nikdar izpolniti, da so najboljše stvari življenja samo spomini, zaprti v skrinjici spomina.

»Ne spominjajte se prejšnjih reči,

ne mislite na nekdanje reči!

Glej, nekaj novega storim:

zdaj klije, mar ne opazite?« (Iz 43,18-19).

Adventni čas nas vabi, da se spoprimemo s tem izzivom: da se zavemo Božje navzočnosti in delovanja znotraj zgodovine in ponovno zbudimo začudenje ne samo nad tem, kar on more, ampak predvsem kar še želi izpolniti v našem življenju in v zgodovini sveta. V več kot tridesetih letih »skritega« življenja v Nazaretu je Jezus tako globoko sprejel to upanje, da se je, ko je svetu prvič oznanil evangelij, odločil začeti ravno s temi besedami: "Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju" (Marko 1,15).

2. Pogum, da se ne strinjam

Da bi se pripravili na poslušanje preroških glasov, ki nas vsak advent vodijo proti praznovanju božiča, letos pa tudi proti začetku svetega leta Jubileja, se lahko zazremo v dve ženski podobi: Elizabeto in Devico Marijo. V njunem človeškem in duhovnem izkustvu sta zgoščeni dve temeljni drži, ki preroški besedi omogočita, da v nas ustvari pristno dinamiko odrešenja.

Po časovnem redu dogodkov, ki ga je skrbno uredil evangelist Luka, Elizabetin vstop na prizorišče pripravlja napoved rojstva Janeza Krstnika, ki je bila naslovljena na njenega moža, Zaharija, ko je opravljal duhovniške dolžnosti v jeruzalemskem templju. Evangelij pripoveduje, da zakonca, čeprav sta bila pravična in brez graje pred Bogom, »otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna in sta bila že zelo v letih« (Lk 1,7). Čeprav nerodovitnost pripisujejo samo ženski - glede na značilne navade starodavnih kultur - lahko v Zahariju takoj opazimo določeno duhovno suhoto. V nekem trenutku opravljanja službe v templju, ugotovimo, da je nesposoben z zaupanjem sprejeti napoved dolgo želenega dogodka, ki pa ga morda ni imel več za mogočega.

In prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel: »Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez. V veselje in radost ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njihovemu Bogu. In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo. (Lk 1,11-17).

Angelova napoved vsebuje izredno novico: lahko se bo rodil sin, ki bo postal velik v Božjih očeh in napolnjen z močjo njegovega Duha. S pričevanjem svojega življenja in besede bo vodil Izraelove sinove, da bodo ponovno našli pot k Gospodu. Iz angelovih besed dojamemo, da je to neverjetno rojstvo odgovor na molitev, s katero se je Zaharija v svojem zakonskem življenju verjetno že dolgo časa obračal na Gospoda. Toda ravno ko Bog napove, da se bo ta dar kmalu uresničil, se Zaharija težko prepusti veselju in zaupanju.

Zaharija je nato rekel angelu: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je v letih«. Angel mu je odgovoril: »Jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo« (Luka 1,18-20).

Vprašanje ostarelega duhovnika se lahko zdi čisto upravičeno, skoraj neizogibno. Dvom je razumljiv: kako lahko dva ostarela zakonca rodita otroka? Vendar pa je odgovor nadangela Gabriela jasen in takojšen. Zaharija je v želji po »spoznati«, se pravi »razumeti« to na videz nemogočo Božjo ponudbo pokazal, da je njegovo srce zbegano in ne more verjeti. Zaradi tega pomanjkanja vere bo ostal nem in ne bo mogel govoriti do določenega dne, ki ne bo sovpadal z Janezovim rojstvom, ampak s trenutkom njegovega obrezovanja po predpisih postave.

Osmi dan so prišli dete obrezat. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija (Lk 1,59).

Čeprav Zaharija ve, da otrokovo ime ne bo njegovo, ampak »Janez«, sosedje in sorodniki, ki so prihiteli na obred, vztrajajo pri spoštovanju tradicije in predlagajo, da bi ga imenovali po očetu. Poimenovanje po očetu, ki je bilo zelo razširjeno v starih kulturah, je bilo namenjeno krepitvi družinske istovetnosti z ustvarjanjem čuta pripadnosti in kontinuitete v času. Istočasno je ta navada odsevala videnje zgodovine, utemeljene na generacijski kontinuiteti, v kateri so sedanjost razlagali predvsem v odnosu do preteklosti, ne pa prihodnosti. Vendar to ni edini način gledanja na resničnost. Da bi spoznali, da je usoda vsakega življenja skrivnost, ki jo varuje Bog, je potreben drugačen pogled, ki ga je evangelij zaupal nepričakovanemu glasu ženske.

Toda njegova mati je spregovorila in rekla: »Nikakor, temveč Janez mu bo ime« (Lk 1,60).

Pomenska različnost med obema imenoma ni bila tako pomembna: Zaharija pomeni »Gospod se je spomnil«, medtem ko Janez pomeni »Bog je milostljiv«. Obe imeni spominjata na Božjo navzočnost v človeški zgodovini, čeprav z različnimi poudarki. Ime Zaharija zadeva preteklost in spominja na odrešenje, ki ga je Bog gradil v času: na njegove posege, njegove čudeže, njegovo zvestobo. Izraža misel, da mora preteklost nujno opredeliti in usmerjati sedanjost. Janez pa pozornost prenese na danes in poudarja to, kar Gospod namerava storiti v sedanjosti glede na prihodnost, ki je polna upanja. V tem smislu ime Janez postane prerokba prenove. Nakazuje, da je zgodovina, čeprav je pod vplivom svoje dediščine, vedno sposobna preseči sama sebe in se odpreti novim možnostim.

Oni pa so ji rekli: »Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime«. Z znamenji so spraševali njegovega očeta, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime«. In vsi so se začudili. Njemu pa so se takoj razvezala usta in jezik, in je spet govoril ter slavil Boga (Lk 1,61-64).

Elizabetin odziv je presenetil navzoče, ker je uvedla nenavadno merilo in prelomila običaj ter nakazala, da je včasih treba prekiniti kontinuiteto, da se odpremo Božji novosti. Elizabetin ljubezniv »ugovor« ni bil dovolj, da bi spremenil splošno mnenje: pričakuje se potrditev in znamenje s strani pater familias, Zaharija. Ostareli duhovnik ima drugo priložnost, da veruje Božjemu oznanilu in tokrat se ne obotavlja. Ta otrok bo imenovan z novim imenom, ki so ga izrekla Gospodova usta (prim. Iz 62,2). Med vsemi povabljenimi se vname veliko začudenje in Zaharijev jezik se razveže in se odpre za hvalo Bogu.

Elizabeta in Zaharija sta ne brez trpljenja in po dolgi osebni poti dojela, da je Bog ne le zvest njuni zgodovini, ampak v njej pripravlja tudi presenečenje velike novosti. Sprememba imena jima je razodela globok pomen: medtem ko je prvo preprosto odsevalo navado, da so življenje sina povezali z življenjem očeta, je drugo vsebovalo presežek razodetja, milost Gospodove obljube, ki ji je bilo težko verjeti. Kjer mi mislimo, da je bivanje drastično zaznamovano od začetnih (starševskih) pogojev, evangelij oznanja, da je med izhodišči in razvojem nekega človeškega življenja tudi - predvsem - nepovezanost, določena prisotnost Boga, ki ime nekega človeka iztrga vsaki vnaprej napisani usodi in vsakemu fatalizmu. Gospodovo usmiljenje ni statična značilnost njegove dobrote, ampak je dinamika sočutja, ki nenehno deluje v gubah zgodovine, ko pomaga pomanjkljivostim človeške krhkosti in omejitvam, ki jih vsaka generacija nosi s seboj.

Danes si moramo bolj kot kdaj koli prej povrniti to vrsto duhovnega pogleda na resničnost. Živimo v izjemnem času človeške zgodovine, v katerem se ob hudih krivicah, vojn in nasilju, ki prizadevajo vse konce sveta, pojavljajo nova odkritja, obetaven napredek in poti osvoboditve, ki dan za dnem napredujejo. Vendar smo v tem scenariju novih in starodavnih možnosti včasih preveč osredotočeni na sedanjost. S težavo vlagamo v prihodnost, obdani smo s skrbmi, sami sebe jemljemo preresno in nam ne uspe, da bi z lahkoto nosili težo življenja. Tako zelo smo osredotočeni na »tukaj in sedaj« in naš pogled je tako zelo ujet v materializem, da ne uspemo več dojeti Božjih sanj ter ljubeznivega in močnega piša njegovega Duha. Zato se nagibamo k temu, da si jutri predstavljamo kot fotokopijo današnjega dne, da ponavljamo vsakdanje geste in rutino brez večjih upov v prihodnost. V tem razširjenem ozračju postane skušnjava sveta v tem, da bi se zanašali samo še na svoje moči, medtem ko bi skušnjava Cerkve lahko bila v tem, da bi se v nostalgiji zaprla vase.

Elizabetin ne, ki Janezovo usodo vrača v Božje roke, nas opozarja, da ničesar in nikogar ne pogojuje samo lastna zgodovina in korenine, ampak ga ponovno pogojuje tudi Božja milost. Nobeno človeško življenje s svojo svetlobo in svojimi sencami ni nikoli določeno v že napisani knjigi, z nujno vnaprej določenim številom strani. Ko se odpremo poslušanju Božje besede in se učimo prepoznavati njegovo delo in njegovo previdnost, lahko odkrijemo, da najboljše šele pride, da so najlepši dnevi še pred nami in da se je življenjska pustolovščina šele začela.

[1] P. Bovati, Parole di libertà, EDB, Bologna 160.

[2] L. Alonso Schökel – J.L. Sicre Diaz, I profeti. Traduzione e commento, Borla, Roma 1989, 17-18.