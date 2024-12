Priznanje nedotaknjenosti svetih vrat bazilike sv. Petra za jubilej 2025

V ponedeljek, 2. decembra 2024, zvečer, je v baziliki svetega Petra potekal obred »recognitio« (priznanje). To je slovesnost, pri kateri se potrdi, kot pomeni latinski izraz, da so Sveta vrata, zaprta v zadnjem jubileju, nedotaknjena in zapečatena, pripravljena, da se ponovno odprejo za novo sveto leto. »Recognitio« je z molitvijo uvedel kardinal nadduhovnik Mauro Gambetti.

Tiskovni urad Svetega sedeža

»Sampietrini« (tako se imenujejo tisti, ki so odgovorni za vzdrževanje in dekoracijo bazilike sv. Petra) so podrli zid, ki zapira Sveta vrata v notranjosti bazilike, in izvlekli kovinsko škatlo, ki je bila tam shranjena od dneva zaključka zadnjega jubileja, Jubileja usmiljenja, 20. novembra 2016. V škatli je bil shranjen ključ, s katerim se bo odprlo Sveta vrata 24. decembra zvečer, potem še ročaji in pergament listine, ki je potrdila njegovo zaprtje, štiri pozlačene opeke in nekaj medalj, vključno s tistimi iz pontifikatov papeža Frančiška, Benedikta XVI. in Janeza Pavla II.

Kardinal Gambetti je nato vodil procesijo s petjem litanij svetnikov od svetih vrat do Konfesije, kjer so se ustavili za trenutek v molitvi. Udeleženci obreda so nato prispeli do dvorane kapitlja, kjer se je odprla kovinska škatla, izvlečena iz svetih vrat. Prisotni so bili tudi nadškof msgr. Rino Fisichella, pro-prefekt Dikasterija za evangelizacijo, in nadškof msgr. Diego Ravelli, mojster papeških liturgičnih obhajanj, ki je prevzel dokumente in predmete »recognitio«, da jih bodo prinesli papežu Frančišku. V torek, 3. decembra, bo enaka slovesnost za sveta vrata bazilike sv. Janeza v Lateranu. Obred »recognitio« bo še 5. decembra v baziliki Svetega Pavla zunaj obzidja in 6. decembra v baziliki Svete Marije Velike.