Ob jubileju Kolumbovi vitezi podarijo novo vozilo za neposredne prenose

Kardinal Semeraro, prefekt Dikasterija za zadeve svetnikov, je v soboto, 21. decembra 2024, blagoslovil sodobno vozilo, ki ga je Vatikanu v bratskem sodelovanju podarila ameriška organizacija Kolumbovih vitezov. Na slovesnosti sta bila prisotna vrhovni vitez Patrick Kelly in prefekt Dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini.

Christopher Wells - Vatikan

V soboto, 21. decembra 2024, je potekala slovesna otvoritev novega vozila za mobilno prenašanje, ki so ga Vatikanu za Jubilej podarili Kolumbovi vitezi. Prisotni so bili poleg vrhovnega viteza ameriške družbe za bratsko sodelovanje Patricka Kellyja in prefekta Dikasterija za komunikacije Paola Ruffinija tudi kardinal Marcello Semeraro, prefekt Dikasterija za zadeve svetnikov, ki je vozilo blagoslovil.

Prenašanje podob iz Vatikana, iz »srca naše Cerkve«

Potem ko se je vitezom zahvalil za darilo, je Paolo Ruffini dejal, da je novo vozilo pripravljeno za »prenašanje podob iz Vatikana, srca naše Katoliške Cerkve«. Natančneje, kombi bo služil za prenašanje pripovedi o Jubileju in »romanju upanja« vseh. »Upanje, ki je zakoreninjeno v veri«, je dodal prefekt in pojasnil, kako je ta dar omogočil skupno zavedanje »pomena komunikacije«.

Četrto vozilo, ki so ga podarili Kolumbovi vitezi

Vrhovni vitez Kelly pa je opozoril, da je to že četrto vozilo za oddajanje, ki so ga vitezi podarili Vatikanu, in poudaril pomen »širjenja sporočila svetega očeta, sporočila Cerkve v svetu, še posebej v jubilejnem letu«.

Prvovrstne tehnologije za doseganje celega sveta

Za vatikanske medije ob robu dogodka je Kelly dodal, da je za organizacijo »v čast, da lahko zagotovi takšno vozilo opremljeno s »prvovrstno tehnologijo«, ki je sposobna »doseči veliko ljudi, ki bi nikoli ne imeli priložnosti priti v Rim«. Z novo oddajno enoto, je dodal, je mogoče približati papežev glas in dogodke ob jubileju ljudem po vsem svetu.

Vez med viteškim redom in cerkveno skupnostjo

Kelly je tudi poudaril solidarnost, ki so jo Kolumbovi vitezi nenehno izkazovali do škofov in duhovnikov Cerkve, predvsem pa »zelo močno zvezo« s papeži. »To je del tega, kar so Kolumbovi vitezi: biti v edinosti z Rimom in v edinosti s cerkveno skupnostjo, soodgovorni za poslanstvo Cerkve«.