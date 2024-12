Jubilej 2025. Nova osvetlitev kipov na Trgu svetega Petra in vodne hišice

V ponedeljek, 16. decembra 2024, je na Tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala predstavitev novosti s področja razsvetljave in vode, ki jih bo ob prihajajočem jubilejnem letu zagotovilo podjetje Acea (Komunalno podjetje energija in okolje). Gre za novo osvetlitev kipov nad stebriščem na Trgu svetega Petra ter namestitev 14 hišic s pitno vodo v bližini papeških bazilik ter ob drugih jubilejnih poteh.

Vatican News

Rimsko javno podjetje, ki upravlja vodni, okoljski in energetski sektor, sodeluje tudi pri tokratnem jubileju, kot je storilo že večkrat v preteklosti. Gre za dolgo zgodovino, ki sega v leto 1925 in pontifikat papeža Pija XI., ko se je podjetje imenovalo Aem in je bilo občinsko podjetje za električno energijo, pa vse do zadnjega jubileja usmiljenja leta 2015.

Umetnost svetlobe nad Berninijevim stebriščem

Msgr. Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za novo evangelizacijo, ki je odgovoren za organizacijo jubileja 2025, je predstavil novo osvetlitev 140 kipov svetnikov, ki obdajajo Trg svetega Petra in bodo sedaj vidni tudi ponoči. Po njegovih besedah ne gre samo za estetski poseg, saj vsak kip sledi določenemu zaporedju, ki ga je potrebno poudariti. Kot je dejal msgr. Fisichella, gre za udejanjanje resničnega duhovnega dialoga. To delo je opravilo podjetje Areti, ki skrbi za javno in umetniško razsvetljavo v rimski občini. Stare luči so zamenjali s pari projektorjev z nizko porabo in majhnim vplivom na okolje: eden bo osvetljeval kip, drugi pa bo ustvarjal igre senc. Isto podjetje je poskrbelo tudi za prehod na LED osvetlitev in posodobitev javne razsvetljave na Trgu svetega Petra, Ulici sprave in v Berninijevem stebrišču.

Voda za romarje

Poleg razsvetljave so posegi povezani tudi z vodo. Kot je na novinarski konferenci povedala Barbara Marinali, predsednica podjetja Acea, bodo zagotovili 14 novih hišic s pitno vodo: dve bosta na ozemlju Vatikana, 12 pa v bližini drugih papeških bazilik in jubilejnih poti. Te bodo romarjem in turistom na voljo brezplačno skupaj z 2500 drugimi že obstoječimi fontanami s pitno vodo. Na omenjenih hišicah bo prav tako info točka, obiskovalci Rima pa bodo lahko napolnili tudi mobilne telefone. Marinali je ob tem povedala, da želijo z omenjeno novostjo širiti »novo kulturo tega dragocenega vira« ter spodbujati k njegovi odgovorni rabi. Podjetje Acea želi prispevati k temu, da bi italijanska prestolnica postala odlična na področju trajnosti.

Papež bo 18. decembra blagoslovil dve vodni hišici

V sredo, 18. decembra, dopoldan bo papež Frančišek blagoslovil dve vodni hišici: eno v bližini Vatikanskih muzejev, drugo pa ob enem izmed vhodov v Vatikan. Gre za pomembno simbolno dejanje, saj ob bližajočem se jubilejnem letu združuje veliko pomenov, povezanih z vodo: nujnost za življenje, bogoslužno dejanje, delo usmiljenja.

Aplikacija z zemljevidom vodnih točk

Na voljo bo tudi nova aplikacija »Acquea«, ki na zemljevidu prikazuje vodne točke ter nudi informacije o kakovosti vode v treh jezikih (italijanščini, angleščini in španščini).

Jubilej najstnikov

Msgr. Fisichella je povedal, da bo Acea podprla tudi jubilej najstnikov, ki bo potekal med 25. in 27. aprilom prihodnje leto. Organizatorji predvidevajo, da bo ob tej priložnosti v Rim prišlo več kot 100.000 otrok oz. mladih med 12. in 17. letom. V Acei pripravljajo akcijo ozaveščanja za varovanje vode s projektom izobraževanja o vodi v šolah.