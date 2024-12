Gallagher v Azerbajdžanu blagoslovil temeljni kamen nove cerkve

Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami msgr. Paul R. Gallagher je bil od 13. do 16. decembra 2024 v Azerbajdžanu. V ospredju je bila slovesnost ob začetku gradje nove cerkve v prestolnici Baku, ki bo posvečena svetemu Janezu Pavlu II. Nadškof Gallagher je med drugim izpostavil pomembno prizadevanje katoliške skupnosti na družbenem področju.

Tiziana Campisi – Vatikan

Nadškof Paul R. Gallagher je med sveto mašo, ki jo je v nedeljo dopoldne daroval v cerkvi Brezmadežnega spočetja, zbranim vernikom prenesel papeževe pozdrave ter dodal, da želi sveti oče okrepiti njihovo vero, v njihovih srcih prižgati ljubezen in jih povezati z vezjo miru, da bi lahko v polnosti doživeli trajno Božjo ljubezen in o njej pričevali vsem narodom.

Vabilo k veselju kot žarek upanja za ves svet

Sicer pa je pri homiliji izpostavil, da nas na tretjo adventno nedeljo Cerkev vabi k veselju ob skorajšnjem Gospodovem prihodu. Apostol Pavel poziva, naj se z molitvami in prošnjami ob vsaki priložnosti obračamo na Gospoda, ki ljubeče usmerja pot našega življenja. »Tudi sredi izzivov in preizkušenj ta gotovost vzbuja pogum in upanje, saj tisti, ki nežno skrbi za nas, nikoli ne zapusti svojega ljudstva,« je dejal Gallagher in dodal, da »veselje, ki ga oznanja nedeljsko bogoslužje, ni omejeno samo na katoliške vernike, ampak sije kot preroško znamenje za vse človeštvo in ponuja žarek upanja v svetu, ki je pogosto zasenčen s konflikti in trpljenjem«. Spomnil je na mnoge ljudi, ki trpijo zaradi vojne, ter poudaril, da »resnično veselje izvira iz notranje prenove in postane živo pričevanje odrešenja, ki nam ga daje Bog«.

Katoliške vernike v Azerbajdžanu je Gallagher povabil, naj utelešajo pravičnost, solidarnost in preprosto življenje. Spodbudil jih je k zvestemu izpolnjevanju svojega poslanstva, rekoč, naj sprejmejo ta klic »z veseljem in navdušenjem, ki izvirata iz vere«. Zagotovil je svoje molitve in vsemu azerbajdžanskemu narodu zaželel mir, blagostanje in napredek.

Nova katoliška cerkev v Bakuju

V soboto, 14. decembra, pa je v Bakuju potekal blagoslov ob položitvi temeljnega kamna za novo cerkev, ki bo posvečena svetemu Janezu Pavlu II. Med slovesnostjo se je nadškof Gallagher zahvalil azerbajdžanskim oblastem za koncesijo za območje, na katerem bo zgrajena cerkev. Posebno zahvalo pa je namenil apostolskemu prefektu v Azerbajdžanu monsinjorju Vladimírju Feketeju »za njegovo neomajno prizadevanje za negovanje in krepitev katoliške skupnosti v tej državi« ter »duhovnikom, redovnikom in redovnicam, katerih neprecenljiva predanost in služenje sta ključnega pomena za življenje te skupnosti«. »Skupaj z verniki predstavljate majhno, a odločilno in globoko navzočnost, ki se ne odlikuje le po oznanjevanju evangelija, ampak tudi po pomembnih družbenih pobudah,« je dejal. »Ta dejanja so živo pričevanje vaše ljubezni do drugih ter vir navdiha in spodbude za mnoge ljudi.«

Gojiti bratske odnose

Nadškof Gallagher je v svojem nagovoru spomnil še na apostolsko potovanje Janeza Pavla II. v Azerbajdžan leta 2002 – bil je prvi papež, ki je obiskal to državo. Janez Pavel II. je takrat med srečanjem z verskimi predstavniki, zlasti judovske, krščanske in muslimanske skupnosti, zatrdil, da so kljub medsebojnim razlikam poklicani gojiti odnose vzajemnega spoštovanja in dobrohotnosti. Gallagher je spomnil tudi na besede papeža Frančiška, ko se je novembra 2019 srečal s člani azerbajdžanske fundacije Nizami Ganjavi ter dejal, da »je kultura dialoga glavna pot, sodelovanje najučinkovitejša smer in vzajemno poznavanje metoda za rast v bratstvu med osebami in narodi«.