85 let ukrajinske redakcije Radia Vatikan. Krajewski: glas miru v temnih časih

Ukrajinski program Radia Vatikan 14. decembra obhaja 85-letnico delovanja. Praznovanja, ki je dan pred tem potekalo v prostorih Radia, se je udeležil tudi papežev elemozinjer kardinal Konrad Krajewski, ki je poudaril, da ima Ukrajina posebno mesto v srcu svetega očeta. Sam je od začetka vojne na papeževo željo že osemkrat obiskal to preizkušeno deželo in poskrbel, da je prejela več kot 250 tovornjakov pomoči. Prihodnji teden se ponovno odpravlja v Ukrajino.

Vatican News

Prinašati upanje in tolažbo

Ukrajinska redakcija Radia Vatikan ima v zadnjih letih še posebno pomenljivo poslanstvo: poleg širjenja papeževih besed in nauka želi biti tudi sredstvo dialoga in tolažbe za tiste, ki živijo v težkih razmerah. Prizadeva si govoriti o miru kljub surovosti vojne, ki jo živijo sorodniki, znanci, prijatelji, ki so v Ukrajini; kljub težkim in bolečim pričevanjem predstavljajo zgodbe upanja, ki pričajo o moči vere ter o tem, kako življenje po evangeliju lahko premaga tudi jezo in sprijaznjenost. Ukrajinsko redakcijo sestavljajo p. Taras Kotsur iz reda bazilijancev sv. Jozafata, Svitlana Dukhovych, ki se od začetka vojne posebej posveča zbiranju glasov in zgodb upanja, ter nekateri drugi sodelavci, med njimi tudi s. Emilia Vandych in s. Lidia Korotkova iz kongregacije služabnic Brezmadežne Marije.

Kardinal Krajevski prihodnji teden v Ukrajino

Kot je na praznovanju povedal kardinal Krajewski, bo prihodnji teden na papeževo željo pred bližajočimi se božičnimi prazniki ponovno odšel v Ukrajino. Tokrat bo tja odpeljal t.i. »kirurški avtodom«, v katerem je mogoče opravljati tudi operacije, saj na nekaterih področjih ni več zdravstvenih ustanov. Poleg tega bo dostavil tudi pet ultrazvočnih aparatov. Papežev elemozinjer je poudaril, da je vojna neumnost in da z njo mnogi veliko zaslužijo. Hkrati je povedal, da v vojni v Ukrajini vsak dan življenje izgubi tisoč vojakov, kar je po njegovih besedah sramotno.

Voščilo škofov latinskega obreda v Ukrajini

Svoje voščilo in zahvalo je ukrajinskemu uredništvu poslal tudi msgr. Witalij Skomarowski, predsednik škofov latinskega obreda v Ukrajini. Opredelil ga je za »utelešenje vere v kulturi in medijih«. »Zaradi svojega neutrudnega dela prinašate resnico, ki je Kristus, vsemu svetu,« je zapisal in nadaljeval: »V času vojne ste postali glas mučenega ukrajinskega ljudstva v sodobnem svetu«. Spomnil je tudi na delo p. Mihaila Vavryka, ki je bil prvi urednik ukrajinske redakcije in je v svojih spominih zapisal, »da mu je do junija 1940, ko je Italija vstopila v drugo svetovno vojno, uspelo na ciklostil natisniti 11 številk Novic iz Rima z najpomembnejšimi informacijami v ukrajinščini, ki jih je predvajal Radio Vatikan«. Novice so nato povzele ukrajinske revije v Evropi in Ameriki. Ob tem je msgr. Skomarowski zapisal, da je danes ukrajinska redakcija Radia Vatikan tista, ki svetu sporoča resnico o tem, kaj se dogaja v Ukrajini in po vsem svetu. »Za mnoge verne kristjane ste postali velika tolažba in uteha, saj prinašate Živo Besedo v njihova srca,« je sklenil svoje voščilo predsednik škofov latinskega obreda v Ukrajini.