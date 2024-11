Zelenska pri papežu in v bolnišnici Bambino Gesù: Hvala za pomoč Ukrajini

Žena ukrajinskega predsednika Olena Zelenski se je v sredo, 20. novembra 2024, mudila v Rimu. Dopoldan se je srečala s papežem Frančiškom, kateremu se je zahvalila za nenehne pozive k miru, pomoč ter misijo kardinala Zuppija. Zatem se je s soprogama predsednikov Litve in Srbije ter z ženo armenskega premierja udeležila splošne avdience, nato pa so skupaj obiskale pediatrično bolnišnico Bambino Gesù.

Vatican News

Obisk Zelenske v Rimu je sovpadal s 1000. dnevom od začetka ruskega napada na Ukrajino. Poleg srečanja s svetim očetom in obiska malih bolnikov se je udeležila tudi svete maše, ki jo je v baziliki sv. Marije v Trastevere vodil kardinal Matteo Zuppi. Kot je dejal ukrajinski veleposlanik pri Svetem sedežu Andrij Juraš, ki je bil prav tako prisoten na zasebni avdienci s papežem, je bilo srečanje predvsem priložnost za zahvalo in izkazano prijateljstvo Svetemu sedežu. Papež je ponovno izrazil svojo bližino celotnemu ukrajinskemu prebivalstvu.

Objava Zelenske na omrežju X

Zelenska pa je na svojem profilu družbenega omrežja X objavila naslednji zapis: »Vsak dan in vsako noč v moji državi odmevajo sirene in eksplozije, Rusija ubija miroljubne Ukrajince, naše otroke. Nisem mogla, da ne bi spomnila na to med srečanjem s papežem Frančiškom, sa je je njegov položaj svetovnega duhovnega voditelja izjemno pomemben. Hvaležna sem Njegovi Svetosti za njegove molitve za mir v Ukrajini. Upam, da bo avtoriteta Svetega sedeža pomagala rešiti še več nedolžnih življenj, ki imajo pravico, da so na varnem v svoji domovini«.

Obisk malih bolnikov

Bolnišnica Bambino Gesù, ki jo je Zelenska obiskala s soprogami treh predsednikov, je od začetka vojne v Ukrajini sprejela že več kot 2500 ukrajinskih otrok. Kot je napisala leta 2022 v pismu tedanji predsednici bolnišnice Marielli Enoc, zdravljenje ni samo fizično, ampak tudi tudi duševno in psihološko: tako za otroke kot tudi za njihove matere in babice, »da bi se jim povrnil nasmeh«.

Objem mater in otrok

Tokrat je lahko tudi osebno pozdravila in objela te »junaške« žene: mnoge so bile v solzah zaradi ganjenosti, pa tudi zaradi napora, ki ga prinaša življenje v drugi državi, v skrbi za bolne otroke; nekateri izmed njih so zelo majhni, z berglami, slušnimi aparati, povitimi rokami, brez las, hospitalizirani na hematološkem, nefrološkem, onkološkem in infekcijskem oddelku. Zelensko in ostale prve dame je najprej sprejel direktor Massimiliano Raponi, ki jim je razkazal bolnišnico in predstavil njeno delo. Sledilo je zasebno srečanje s predsednikom Tizianom Onestijem in z drugimi člani uprave, gostje pa so prejele v dar nekaj otroških risb. Zatem so odšle v igralni prostor, kjer jih je pričakalo 11 otrok iz osmih ukrajinskih družin. Eden izmed njih je ženi ukrajinskega predsednika podaril risbo v modri in rumeni barvi z napisom »Slava Ukrajini!«. Otroci so prejeli plišaste igrače in celo nekaj tabličnih računalnikov.

Od novorojenčkov do 18-letnikov

Kot je povedala zdravnica Celeste Lucia, so v bolnišnici od leta 2022 sprejeli otroke vseh starosti: od novorojenčkov pa vse do 16 ali 18-letnikov, nekateri izmed njih so bili tudi ranjeni v vojni. Trenutno zdravijo 11 otrok. Zelenska se je pogovarjala tudi z nekaterimi zdravniki in poudarila, da dejstvo, da je za otroke tukaj tako dobro poskrbljeno, pomaga tudi odraslim lažje sprejeti težko situacijo.

Ganljivo pričevanje

Dalj časa se je zadržala v pogovoru s svojo soimenjakinjo, ki je pred enim letom prišla v bolnišnico iz vzhodne Ukrajine skupaj s 14-letno hčerko Elizabeto. Ta se je pred tem pet mesecev zdravila v bolnišnici, ki je bila uničena v ruskem napadu. Ima zapleteno bolezen, zaradi katere je izgubila ledvice. Prejšnji mesec je Elizabeta prestala operacijo presaditve ledvice, ki jo je darovala njena mati. Povedala je, da v Ukrajini zdravilo za Elizabetino bolezen še ne obstaja; pomoč je potrebno iskati v tujini, saj so v Ukrajini otroci s to boleznijo praktično obsojeni na smrt. Družina je izjemno hvaležna bolnišnici Bambino Gesù, ki številnim otrokom, ne glede na njihovo narodnost, »nudi priložnost za življenje, zdravljenje in ljubezen«.

Blizu otrokom in njihovim družinam

Predsednik bolnišnice Onesti je za vatikanske medije spomnil, da so od samega začetka, od prve ruske rakete, ki je zadela Kijev in sprožila tragedijo ter ogromen tok beguncev, odprli svoja vrata Ukrajincem: Sprejeli so okoli 2500 otrok in se takoj odzvali na mednarodni poziv za podporo družinam in mladoletnim. »Smo papeževa bolnišnica, zato smo vedno zelo pozorni, da sprejemamo prošnje, ki prihajajo z deprivilegiranih območij sveta, kot znamenje najcelovitejše karitativnosti.

»Otrokom in njihovim družinam so vrata vedno odprta,« je poudaril Onesti in dodal, da družin nikoli ne pustijo samih v trpljenju oziroma bolezni, saj bi bilo to nečloveško. Ob tem je povedal, da so pred kratkim podpisali sporazum s tremi ukrajinskimi strukturami, s katerimi bodo sodelovali zlasti pri rehabilitaciji in usposabljanju. Decembra bo tako na nadaljnje usposabljanje v Rim prišlo 15 ukrajinskih zdravnikov.