»Trg svetega Petra«: Revija, v kateri bo papež odgovarjal na vprašanja bralcev

Na Tiskovnem uradu Svetega sedeža je 25. novembra 2024 potekala predstavitev nove revije vatikanske bazilike z imenom »Trg svetega Petra«. Vsebovala bo aktualne teme: od izzivov, s katerimi se soočajo družine, do različnih oblik izključenosti. Novost v vatikanski baziliki bosta tudi spletni kameri s pogledom na grob sv. Petra in na sveta vrata, ki bosta vernikom, ki ne bodo mogli poromati v Rim, pomagali doživeti jubilej tudi »od daleč«.

Vatican News

Kot je dejal p. Enzo Fortunato, direktor urada za komunikacijo vatikanske bazilike, je omenjeni projekt »komunikacijski izziv«. Revija, ki uteleša sodobnost v dobi globalizacije, bo imela izjemnega »urednika«: to je papež Frančišek, ki bo osebno odgovarjal na vprašanja bralcev. To bodo po besedah p. Fortunata preprosti, običajni ljudje: mladi, družinski očetje, ostarele gospe itd. Prvi odgovor svetega očeta je namenjen babici, ki z žalostjo pove, da njena tretja vnukinja ni krščena, saj sta se njena starša v najstniških letih oddaljila od Cerkve.

Spletni kameri v času jubileja

Msgr. Orazio Pepe je v imenu kardinala Maura Gambettija, ki se ni mogel udeležiti tiskovne konference, povedal, da bodo verniki lahko od 2. decembra dalje virtualno obiskali grob svetega Petra in sveta vrata. Poleg tega bodo v prostorih Uprave bazilike svetega Petra odprli tudi novo večnamensko dvorano, v kateri bodo potekala srečanja z novinarji.

Simbol odprtosti in sprejemanja

Kot je v svojem govoru zapisal kardinal Gambetti, je papež sam želel, da bi se nova revija imenovala »Trg svetega Petra«, ter postala simbol odprtosti in sprejemanja, kot spominja Berninijevo stebrišče. Sveti oče želi, da bi revija postala sredstvo pristne komunikacije: to pa ne pomeni zgolj izgovarjanja besed, ampak podelitev bogastva ter preoblikovanje prek tega, kar je na razpolago vsem, v »poslušanju, ki pomaga človeštvu rasti«.

Revija v italijanščino, angleščini in španščini

Za novo revijo, ki bo izhajala v italijanščini, angleščini in španščini, bo značilna posebna pisava. Ustvarila jo je agencija Studiogusto in simbolizira ravnovesje med tisočletnimi tradicijami, ki jih ohranja bazilika, ter njeno vlogo na področju spodbujanja inovacij. Revija sledi »komunikacijskemu izzivu«, s katerim je začel papež Frančišek, »ko mu je že od prvega nastopa na televiziji uspelo dati občutek, da nagovarja vsakega izmed nas«, je pojasnil direktor urada za komunikacijo bazilike svetega Petra. V središču vprašanj, namenjenih papežu, bodo »težave in vsakodnevne skrbi« vernikov.

Brezplačni izvodi za tiste, ki si revije ne morejo privoščiti

»Številka nič« nove revije, ki ima trenutno 86 strani, bo morda še dodatno obogatena. Posamezen izvod bo stal 4 evre in bo na voljo v baziliki, nanjo pa se je mogoče naročiti tudi po pošti (cena: 30 evrov), »kdor pa si je ne bo mogel privoščiti, jo bo lahko prejel brezplačno,« je poudaril p. Fortunato. Med osrednjimi temami bodo aktualna vprašanja, s posebnim poudarkom na družbenih problemih, kot so revščina, migracije, nasilje ter izzivi, s katerimi se soočajo družine in odrinjeni na rob družbe.

Papež odgovarja na vprašanje babice

Prvega odgovora v reviji je bila deležna Olivia, babica treh vnukov iz Bergama. V pismu papežu je izrazila svojo zaskrbljenost zaradi petletne vnukinje, ki še ni prejela svetega krsta. Razlog je v tem, da sta se njena starša v najstniških letih oddaljila od Cerkve. Kljub temu pa je deklica s svojo radovednostjo in vprašanjih o Jezusu v babici zanetila nov plamen upanja. Odgovor svetega očeta je zelo konkreten. Poudari, da se v takšnih primerih ne sme obupati in da lahko molitev zelo pomaga, kot lahko vidimo tudi v primeru sv. Monike: zaradi njene ljubezni in molitev se je sin Avguštin spreobrnil in postal škof in svetnik. Papež prav tako spomni, da je zakrament krsta »znamenje zaupanja v Gospoda in v Svetega Duha«, zato se ga ne sme vsiliti. Kljub temu pa imajo stari starši pomembno vlogo: s svojim zgledom in ljubeznijo lahko »odprejo številna srca, ki se zdijo zaprta«.