Msgr. Paul Richard Gallagher med obiskom Kameruna

VATIKAN

Msgr. Gallagher v Kamerunu ob 10-letnici podpisa okvirnega sporazuma

Vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami se od 14. do 18. novembra 2024 mudi na obisku v kamerunski prestolnici ob 10-letnici podpisa okvirnega sporazuma. Predvidena so srečanja s predsednikom, političnimi voditelji in krajevnimi škofi. Na osrednji afriški katoliški univerzi bo nadškof prejel častni doktorat.

Vatican News Glede na program, ki ga je objavilo vatikansko državno tajništvo, se je msgr. Gallagher v petek, 15. novembra, srečal z ministrom za zunanje zadeve Lejeunom Mbello Mbello, nato pa je sledil vljudnostni obisk pri premierju Josephu Dionu Nguteju. Isti dan se je srečal tudi s kamerunskimi škofi. V soboto, 16. novembra, bo msgr. Gallagher vodil evharistično bogoslužje v baziliki Marije kraljice apostolov, v ponedeljek pa ga bo sprejel predsednik republike Paul Blya. Zadnje dejanje pa bo konferenca na Katoliški univerzi Srednje Afrike, med katero bo nadškof Gallagher prejel častni doktorat.