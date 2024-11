Jubilej. Projekt »Romea Strada«: prostovoljci za sprejem romarjev

Uprava svetega Petra in Fundacija Homo Viator – San Teobaldo iz škofije Vicenza sta podpisala dogovor, ki od maja letos zagotavlja skupino prostovoljcev za sprejem in spremljanje romarjev na zadnjem delu poti »Romea Strata«, katere cilj je grob svetega Petra. Novi projekt »Romea Strata« združuje tradicijo, duhovnost in gostoljubnost.

Za romarje je na Trgu svetega Petra na voljo poseben vhod, tako da jim za vstop v baziliko ni potrebno čakati v vrsti. Podobno kot v Assisiju in Santiagu romarji, ki so prehodili najmanj 100 kilometrov, ob prihodu prejmejo potrdilo Testimonium, dragoceni pergament s podobama svetih Petra in Pavla.

Peš, s konjem ali s kolesom

Zjutraj in popoldan prostovoljci sprejmejo romarje ob stojnici v bližini posebnega vhoda, namenjenega izključno obiskovalcem, ki pridejo v vatikansko baziliko za molitev, sveto mašo ali spoved. Večina jih pride peš ali s kolesom, maja letos pa je par iz Pise prispel v Rim na konju. Pred nekaj dnevi je iz Jeruzalema peš priromal Španec Alberto Castello de Pereda, ki zase pravi, da je »romar za mir«. Zaradi izraelsko-palestinskega konflikta je bila njegova dolga in naporna pot še bolj zapletena in zahtevna. Od junija do oktobra 2024 so v baziliki sv. Petra izdali okoli 3700 potrdil romarjem, ki so prehodili vsaj sto kilometrov poti »Romea Strata«.

Aktivno prostovoljstvo

Jubilej 2025, ki se bo začel čez dober mesec, predstavlja izjemno priložnost za duhovno prenovo in srečanje. Tako kot v preteklih stoletjih tudi danes tisti, ki romajo, v svojem življenju doživljajo pot z Bogom, željo po tem, da bi rasli v veri in dosegli cilj z molitvijo srca. In ena od pomenljivih izkušenj tega jubilejnega leta bo nedvomno tudi aktivno prostovoljno delo pri sprejemanju romarjev, ki bodo prišli v Rim z vsega sveta.

Nova pot

Pomembna novost je sprememba zadnjega odseka poti »Romea Strata«, ki bo omogočil preprostejši in varnejši vstop v Rim. Nova pot, ki romarje vodi neposredno do bazilike svetega Petra, ponuja tudi čudovit pogled na mesto. Kmalu bo na voljo novi vodnik »Romea Strata«, ki podrobno predstavlja več kot tisoč kilometrov dolgo pot od Trbiža do Rima. Poleg njenega zgodovinskega pomena vključuje tudi kulturne in naravne zanimivosti ob poti.