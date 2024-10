Življenjepisi novih kardinalov

Predstavljamo življenjepise novih kardinalov, ki jih je papež Frančišek imenoval v nedeljo, 6. oktobra 2024. Konzistorij za njihovo umestitev bo potekal 8. decembra.

Msgr. Angelo Acerbi, apostolski nuncij

Rodil se je 23. septembra 1925 v kraju Sesta Godano v severni Italiji in bil posvečen v duhovnika 27. marca 1948 za takratno škofijo Pontremoli. Leta 1956 je vstopil v diplomatsko službo Svetega sedeža. Deloval je na papeških predstavništvih v Kolumbiji, Braziliji, Franciji, na Japonskem in Portugalskem ter v svetu za javne zadeve Cerkve pri Državnem tajništvu. Papež Pavel VI. ga je 22. junija 1974 imenoval za pro-apostolskega nuncija na Novi Zelandiji in za apostolskega delegata v Tihem oceanu. Škofovsko posvečenje mu je v baziliki svetega Petra 30. junija podelil sveti oče. V času pontifikata papeža Janeza Pavla II. je deloval kot nuncij v Kolumbiji, kjer je bil skupaj z drugimi diplomatskimi predstavniki šest tednov talec gverilcev Gibanja 19. april, nato pa še na Madžarskem in v Moldaviji ter na Nizozemskem. Med letoma 2001 in 2015 je opravljal službo prelata Suverenega malteškega viteškega reda.

Msgr. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, nadškof Lime (Peru)

Rodil se je 28. februarja 1950 v Limi. Vstopil je v bogoslovno semenišče svetega Turibija iz Mongroveja v limski nadškofiji, nato pa odšel na študij filozofije in teologije na rimsko Papeško univerzo Gregoriana. V duhovnika je bil posvečen 15. julija 1984 in bil inkardiniran v limsko nadškofijo, nato pa je nadaljeval z magistrskim in doktorskim študijem dogmatike, prav tako na Univerzi Gregoriana. Opravljal je naslednje službe: od leta 1987 do danes predava teologijo na Papeški katoliški univerzi v Peruju, med letoma 1987 in 1998 je bil poverjenik Narodne zveze katoliških študentov, nato pa župnijski vikar v dveh župnijah. Od leta 1991 do 1999 je bil v limski nadškofiji odgovoren za univerzitetno pastoralo, med letoma 1996 in 1999 pa še za pastoralo poklicanosti ter za urad za pastoralo mladih. Od leta 1990 do 2001 je bil odgovoren za mlade pri Perujski škofovski konferenci, zadnja tri leta je bil poleg tega še župnijski vikar, med letoma 2002 in 2015 pa župnik v dveh različnih župnijah. Od leta 2003 do 2006 je bil direktor urada za odnose s Cerkvijo in član univerzitetnega sveta Papeške katoliške univerze v Peruju. Papež Frančišek ga je 25. januarja 2019 imenoval za nadškofa metropolita limske nadškofije.

Msgr. Vinko Bokalič Iglič CM, nadškof Santiaga del Estera (primas Argentine)

Rodil se je slovenskim staršem 11. junija 1952 v mestu Lanús v provinci Buenos Aires. Leta 1970 je vstopil k lazaristom, filozofijo je študiral na jezuitskem kolegiju v San Miguelu, teologijo pa v bogoslovnem semenišču v Buenos Airesu. Večne zaobljube je izpovedal 5. junija 1976. Po duhovniškem posvečenju 1. aprila 1978 je bil zadolžen za pastoralo poklicanosti in mladih v Buenos Airesu, od leta 1981 pa je opravljal tudi službo župnijskega vikarja v župniji Naše Gospe čudodelne svetinje. Med letoma 1983 in 1986 je bil formator in ekonom, od leta 1987 do 1990 pa predstojnik semenišča lazaristov. Od leta 1991 do 1993 je ponovno deloval v župniji Naše Gospe čudodelne svetinje, zatem je bil štiri leta misijonar v prelaturi Deán Funes, nato pa od leta 1997 do 2000 predstojnik semenišča Misijonske družbe v San Miguelu. Naslednja tri leta je bil misijonar in župnik v škofiji Goya, od decembra 2002 do 2009 pa je opravljal službo provincialnega predstojnika svoje kongregacije. Zatem je šel ponovno v župnijo Naše Gospe čudodelne svetinje, 15. marca 2010 pa je bil imenovan za pomožnega škofa škofije Buenos Aires. Škofovsko posvečenje je prejel 29. maja istega leta. 23. decembra 2013 ga je papež Frančišek imenoval za škofa argentinske škofije Santiago del Estero. 22. julija letos je sveti oče to škofijo povzdignil v nadškofijo in msgr. Bokaliča imenoval za njenega prvega nadškofa in primasa Argentine.

Msgr. Luis Gerardo Cabrera Herrera OFM, nadškof v Guayaquilu (Ekvador)

Rodil se je 11. oktobra 1955 v kraju Azogues v Ekvadorju. Obiskoval je frančiškansko malo semenišče v Azoguesu in Quitu, filozofijo in teologijo je študiral na Papeški katoliški univerzi v Ekvadorju ter doktoriral iz filozofije na Papeški univerzi Antonianum v Rimu. V duhovnika je bil posvečen 3. septembra 1983. Opravljal je naslednje službe: pomočnik magistra frančiškanskih novincev in nato magister v noviciatu v Riobambi; član provincialnega sveta, zadolžen za pastoralo poklicanosti in formacijo aspirantov v frančiškanski provinci; direktor filozofsko-teološkega inštituta »Kardinal B. Echeverría« v Quitu; tajnik oddelka za ekumenizem pri Komisiji za učiteljstvo in nauk, ki deluje v okviru Ekvadorske škofovske konference. Avgusta leta 2000 je bil izvoljen za provincialnega ministra frančiškanov ekvadorske province in podpredsednika Konference redovnih ustanov. Od leta 2003 do 2009 je bil definitor frančiškanskega reda in delegat generalnega ministra za frančiškanske province Latinske Amerike in Karibov. 20. aprila 2009 je bil imenovan za nadškofa nadškofije Cuenca, škofovsko posvečenje pa je prejel 4. julija istega leta. V obdobju med letoma 2011 in 2014 je bil podpredsednik Ekvadorske škofovske konference. Od 24. septembra 2015 je nadškof v Guayaquilu.

se nadaljuje