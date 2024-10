Zasedanje rimske škofije o neenakostih. Navzoč bo tudi papež Frančišek.

Papež Frančišek se bo v petek, 25. oktobra, ob 17.30 v baziliki svetega Janeza v Lateranu udeležil zasedanja rimske škofije, s katerim se bo zaključila pobuda »(Ne)enakosti«.

Vatican News

Pobuda »(Ne)enakosti« se je začela februarja ob 50. obletnici simpozija z naslovom »Odgovornost kristjanov pred pričakovanji karitativnosti in pravičnosti v Rimu«, ki je potekal od 12. do 15. februarja 1974 in je znan kot simpozij o »slabih plateh Rima«.

Srečanja v Lateranu se bodo udeležili predstavniki različnih verskih in civilnih ustanov. Začelo se bo z molitvijo in premišljevanjem, ki ga bo imel monsinjor Baldo Reina. Predstavljen bo potek pobude »(Ne)enakosti«, ki se je začela februarja letos. Temu bo sledil papežev govor. Med srečanjem bodo predstavniki lokalnih uprav prejeli priročnik, v katerem so predstavljeni potek, ugotovitve in rezultati dela v okviru projekta »(Ne)enakosti«.

Pobuda se je začela 19. februarja s konferenco, katere namen je bil predvsem spomniti na to, kar se je zgodilo pred petdesetimi leti, na simpoziju februarja 1974. Sledila je vrsta srečanj, posvečenih različnim področjem, kjer je dinamika izključenosti in neenakosti v Rimu najbolj pereča, ko so izobraževanje, zdravstvo, stanovanjska problematika in zaposlovanje. Na posameznih srečanjih so spregovorili protagonisti različnih okolij od študentov do zdravstvenih delavcev, od lokalnih združenj do ekonomistov in različnih strokovnjakov. Predstavljeni pa so bili tudi konkretni primeri reševanja socialnih problematik, ki so navzoče v italijanski prestolnici tako pred petdesetimi leti kot danes.

»Po petdesetih letih smo začutili potrebo po razmisleku o negativnih plateh današnjega Rima in odgovornosti kristjanov pred temi neenakosti,« pojasnjuje monsinjor Reina in dodaja, da so organizirana srečanja okrepila prepričanje o nujni »prisotnosti Cerkve v javni razpravi«. Sveti Pavel v pismu Filipljanom pravi, da morajo kristjani »živeti vredni Kristusovega evangelija«. »Ne trdimo, da bomo rešili vse težave, lahko pa ponudimo svoj prispevek, svoj preroški pogled in predloge upanja, v duhu sodelovanja s civilnimi ustanovami in še posebej s svetom prostovoljnega dela,« je pravi Reina.