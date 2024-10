Video ob 30-letnici Svetovnih srečanj družin

8. oktobra 2024 je minilo 30 let, odkar je papež Janez Pavel II. v Rimu prvič zbral družine z vsega sveta, da bi jih spodbudil k živetju njihovega poslanstva v družbi in Cerkvi. Ob tej priložnosti je Dikasterij za laike, družino in življenje v sodelovanju z Dikasterijem za komunikacijo pripravil kratek dokumentarni film in enominutne videoposnetke o dosedanjih desetih srečanjih, ki so potekala na različnih celinah.

V treh desetletjih se je okoli treh papežev na različnih koncih sveta zbralo na milijone mamic, očetov, otrok in starih staršev: od Rima, Brazilije, Filipinov, pa prek Španije, Irske ter do Mehike in Združenih držav Amerike.

Srečanja, za katera je bilo že od samega začetka značilno, da so trenutek krščanske zavesti in podelitve, so delno spremenila svojo podobo na prvem srečanju po pandemiji, leta 2022 v Rimu: na željo svetega očeta je bil dogodek večcentričen in razširjen po vseh škofijah po svetu, tako so lahko vse družine v posameznih krajevnih Cerkvah živele trenutek premišljevanja in veselja.

Cerkev in družina, dolga zgodba ljubezni

V kratkem filmu se posnetki Svetovnih srečanj družin prepletajo z besedami papežev in prefekta Dikasterija kardinala Kevina Farrella, ki spregovori o zgodovini prireditev, ki potekajo na tri leta, ter o pripravi na naslednje srečanje, predvideno za leto 2028.

Film je Dikasterij pripravil z namenom, da bi »podoživeli "zgodbo ljubezni", ki jo ima Cerkev z družino, ter pokazali veselje nad soudeležbo pri njenem poslanstvu. Mnoge družine so s svojo lepoto, ranami in bolečinami na srečanjih lahko podelile in izkusile veselje, da je Kristus v središču njihovega življenja«. Poleg tega je film tudi »pastoralno sredstvo, ki se ga lahko predvaja na dogodkih in seminarjih družinske pastorale«, na tečajih priprave na zakon ali pri katehezi za zakonce z otroki.

Deset videoposnetkov za deset ključnih besed

Kratki film bo spremljalo deset enominutnih video posnetkov, po eden za vsako svetovno srečanje družin, v katerih podobe spremljajo razmišljanja papežev o številnih temah, strnjenih v deset ključnih besed: luč, dar, otroci, pot, vera, vrednote, sanje, nedelja, veselje, poslanstvo.