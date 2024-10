V pripravi na jubilejno leto. Bazilika sv. Janeza v Lateranu

Predstavljamo najstarejšo baziliko na Zahodu, ki se imenuje tudi »mati in glava« vseh cerkva. Gre za eno izmed štirih glavnih bazilik v Rimu, ki je globoko povezana s svetim Petrom in svetim letom. Glede na zgodovinske vire je bila najdragocenejša in najbogatejša z relikvijami. Več kot 1000 let so v lateranski palači poleg bazilike živeli papeži.

V središču lateranske bazilike je vstajenje, kar se dobro vidi tudi od daleč: na vrhu pročelja cerkve stoji kip Vstalega, ki ima dvignjeno roko in iztegnjeno dlan ter k sebi priteguje človeštvo. Bazilika je z dolgima ravnima cestama povezana z baziliko svete Marije Velike in baziliko svetega Križa v Jeruzalemu. Prva predstavlja Gospodovo rojstvo, druga pa je priča njegovega trpljenja in smrti. Skupaj tvorijo duhovni trikotnik, ki govori o Kristusu.

Apsida

Njegov obraz je upodobljen v apsidi, ki jo je v 13. stoletju izdelal Jacopo Torritija, med letoma 1876 in 1886 pa je bila preurejena po naročilu papeža Leona XIII.

Bazilika je bila najprej posvečena Kristusu Zveličarju, nato pa sta bila s papežem Gregorjem Velikim dodana Janez Evangelist in Janez Krstnik. Velja za mater vseh cerkva: gre namreč za prvo cerkev, ki jo je naročil cesar Konstantin po svoji zmagi pri Milvijskem mostu leta 313. Takrat so se kristjani nehali skrivati in so lahko prvič svobodno izpovedali svojo vero prav v tej baziliki.

Mestne ureditve

Mestna povezava ustvarja duhovno vez, ki se v prostoru okrepi z obiskom drugih svetih krajev v Rimu, zlasti bazilike svetega Petra. Pri grobu prvaka apostolov se je namreč začela procesija papeževega ustoličenja, ki se je končala v baziliki svetega Janeza v Lateranu s prevzemom sedeža rimskega škofa. Ta pot je bila zelo simbolična, saj je potekala tudi mimo Koloseja, kraja mučeništva prvih kristjanov, in Kapitolskega griča, kraja moči rimskega cesarstva in pozneje skupnega Rima. Prvič je bila dokumentirana leta 858 s papežem Nikolajem I.

Leta 1350, ko je Cerkev drugič obhajala jubilejno leto, je papež Klemen VI. lateransko baziliko dodal bazilikama svetega Petra in svetega Pavla. Pot papežev je sledila jubilejnim potem, ki so sčasoma začele vključevati tudi druge bazilike: najprej baziliko svete Marije Velike, ki je postala četrta bazilika, h kateri so morali poromati romarji, da so prejeli popolni odpustek.

Polarnost sveti Peter – sveti Janez v Lateranu

V času prvega jubileja je papež Bonifacij VIII. še vedno živel v Lateranu, zato je bilo tudi na koncu bule o napovedi svetega leta Antiquorum Habet Fida Relatio, ki je izšla 17. februarja 1300, v skladu s takratnimi pravili zapisano, da jo je oddal pri sv. Janezu v Lateranu. Nekaj dni pozneje pa se je papež odločil, da jo bo objavil še drugič, in na koncu zapisal Datum Romae apud S. Petrum, »dano v Rimu pri svetem Petru«. To nihanje med obema poloma, Vatikanom in Lateranom, kaže na izrazito petrinski značaj, ki je moral po Bonifacijevih besedah zaznamovati jubilej, pa tudi na neustavljivo privlačnost, ki jo je imel sveti kraj za vernike, ki so prihajali molit na apostolov grob in častit znamenit Veronikin prt. Vse to je bilo zapečateno 22. februarja, na praznik sedeža apostola Petra, ko je papež odšel v vatikansko baziliko in v sijajnih liturgičnih oblačilih iz zlate svile razglasil jubilejni odpustek ter položil bulo na oltar apostola Petra.

Freska, ki prikazuje razglasitev prvega jubilejnega leta

Eden izmed značilnih simbolov jubileja v lateranski baziliki je freska na prvem stebru na desni strani, ki prikazuje papeža Bonifacija VIII. ob razglasitvi jubilejnega leta. Na podlagi kopije Jacopa Grimaldija, ki je ohranjena v rokopisu v Ambrozijanski knjižnici, je mogoče rekonstruirati prvotno podobo freske, ki je veliko večja od znanega dela: papež Bonifacij nagovarja množico iz lateranske lože, ob njem pa sta klerik in kardinal, verjetno Francesco Caetani. Navzoči so tudi številni prelati, razporejeni v dve simetrični skupini na desni in levi strani. Zgodovinar Onofrio Panvinio je leta 1570 zapisal, da je bila omenjena freska del slikarskega cikla skupaj s Konstantinovim krstom in postavitvijo lateranske bazilike. Pri tem je navedel, da je bil prvotni kraj, ki ga prikazuje freska, loža, imenovana thalamo ali pulpitum, oziroma današnja loža blagoslovov na pročelju lateranske palače, ki jo je dal zgraditi sam papež Bonifacij. Naročilo freske sega v čas prvega jubileja oziroma okoli leta 1300.

Kljub temu je več raziskav predlagalo novo interpretacijo omenjene umetniške stvaritve: ta naj ne bi prikazovala razglasa prvega jubilejnega leta, ampak obred »prekletstev«, ki so potekali na veliki četrtek, v tem primeru 7. aprila istega leta, v katerem je bil udeležen Filip Francoski in družina Colonna. Druga interpretacija pa je razglasitev druge jubilejne bule z dne 22. februarja 1300, objavljene na isti dan kot Antiquorum Habet Fida Relatio, ki govori o tem, da sovražniki Cerkve ne morejo prejeti odpustkov.

